Le gagnant de la loterie brûle près de 50 millions de dollars avant sa mort

Le gagnant de l’un des plus gros jackpots de l’EuroMillions a brûlé la plupart de ses gains avant sa mort en 2019, selon de nouveaux documents.

Colin Weir de North Ayrshire, en Écosse, a remporté un record de 161 millions de livres sterling (environ 257,6 millions de dollars) en 2011, qui se classe toujours comme l’un des plus gros jackpots distribués par la compétition de loterie européenne. Weir est décédé en 2019 à l’âge de 71 ans d’une septicémie et d’une “lésion rénale aiguë”, mais il avait épuisé la majeure partie de sa fortune au moment de son décès.

Le gain initial de Weir de 161 millions de livres sterling, réduit de moitié par son divorce à environ 66 millions de livres sterling (environ 81 millions de dollars) à l’époque, a encore diminué de 40 millions de livres sterling (environ 50 millions de dollars) avant sa mort, le reste de ses gains allant à ses deux enfants à la suite d’une éruption de 1 million de livres sterling pour sa famille après sa mort.

Un expert financier a déclaré que le niveau de dépenses de Weir en huit ans “prend un peu de temps”, selon Edinburgh Live.

Weir a fini par dépenser en moyenne 100 000 £ (environ 131 900 $ pendant cette période) par semaine en articles de luxe et en investissements.

Weir et sa femme Christine ont acheté un manoir de 3,5 millions de livres sterling (environ 5,75 millions de dollars) appelé Frognal House et ont dépensé des milliers de dollars pour rénover la propriété.

La fortune a pris un coup dur lorsque le couple s’est séparé en 2018, mais Weir avait fait un certain nombre d’investissements au cours des huit dernières années de sa vie, notamment en achetant une part de 55% dans Équipe de football de Glasgow Partick Thistle, investissant dans des chevaux de course pur-sang et créant le Weir Charitable Trust, selon The Independent.

Il a fini par céder sa propriété de l’équipe de football à un groupe de supporters, ce qui en fait une équipe majoritairement détenue par des fans. Il avait initialement utilisé ses gains pour effacer la dette de l’équipe en 2015 et financé l’académie des jeunes de l’équipe, selon le Daily Record.

Weir a également fait un don à la campagne ratée du référendum sur l’indépendance de 2014 du Parti national écossais (SNP), attirant les éloges du premier ministre écossais Nicola Sturgeon à sa mort. Sturgeon a déclaré que “la détermination et la générosité de Weir dans la cause de l’indépendance écossaise ne peuvent être surestimées et ont été extrêmement appréciées”.

Ses achats de luxe comprenaient un SUV Jaguar F-Pace, une Bentley Arnage vintage, une Mercedes-Benz Classe V 2019 et une Mercedes-Benz Classe E Estate.

Après son divorce, Weir a résidé dans une maison en bord de mer de 1,1 million de livres sterling (environ 1,3 million de dollars) appelée “The Mansions”, où il a vécu le reste de ses jours.

Seul un jackpot de 193 millions de livres sterling (environ 231 millions de dollars) en 2019 a dépassé le record des Weirs.

Note de l’éditeur : le taux de change avait chuté au cours de cette période de huit ans, même si la valeur de la monnaie locale était plus élevée.