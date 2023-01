Le gagnant de la loterie britannique a dépensé Rs 403 crore au rythme d’un crore chaque jour avant sa mort

Colin Weir, l’un des plus grands gagnants de loterie du Royaume-Uni, a dépensé une somme époustouflante de son prix à raison de 100 000 £ (Rs 1 crore) par semaine, ont révélé des documents. En 2011, Coline Weir a remporté un record de 161 millions de livres sterling (Rs 1622 crore) et a dépensé environ 40 millions de livres sterling (Rs 403 crore) de son prix gagnant avant sa mort en 2019 d’une septicémie et d’une lésion rénale aiguë, a rapporté The Independent. Colin et sa femme Christine, de Largs dans le North Ayrshire, sont devenus les plus grands gagnants de la loterie d’Écosse lorsqu’ils ont remporté le jackpot de l’EuroMillions.

Avant le jackpot, Colin était caméraman à la chaîne de télévision écossaise STV. Son ex-femme travaillait comme infirmière psychiatrique. La succession de Colin aurait trouvé une vaste gamme d’investissements pour son prix de loterie, y compris des propriétés de luxe, des voitures et des investissements sportifs et des fiducies caritatives établies.

Colin a également fait un don au Parti national écossais en 2014 pour sa campagne indépendante et a continué à fournir un soutien financier au parti par la suite.

Il est également rapporté qu’il possédait un SUV Jaguar F-Pace de trois ans, une Bentley Arnage vintage, un monospace Mercedes Benz Classe V 2019 et une Mercedes Benz Classe E Estate de quatre ans. Il avait également investi dans les courses de chevaux. À sa mort, il a été enregistré qu’il possédait également des bijoux, des meubles et des œuvres d’art d’une valeur d’environ 212 000 £ (Rs 2,13 crore).

Peu de temps avant sa mort, Colin a également acheté une part de 55% du Partick Thistle Football Club avec l’intention de rendre sa propriété à la communauté.

En 2018, le couple a divorcé avec sa richesse transmise à ses deux enfants après sa mort. L’ancien couple possédait une propriété de 3,5 millions de livres sterling (35,27 crores de roupies) nommée Frognal House dans le sud de l’Ayrshire. Le couple a dépensé des milliers de dollars pour rénover la maison, mais a été cédé à Christine après leur divorce.

Les documents de sa succession ont montré que sa taxe d’habitation était de 37,08 £ (3 739 Rs) en crédit et qu’il détenait le maximum de 50 000 £ (50,4 lakh Rs) en obligations à prime nationale d’épargne et d’investissement.

