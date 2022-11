Le gagnant de I’m A Celebrity révélé aux côtés du finaliste surprise selon un sondage choc de Sun

LIONESS Jill Scott sera couronnée reine de la jungle demain soir, selon un sondage des lecteurs du Sun.

Mais le plus surprenant est peut-être celui que la recherche sur les bombes a désigné comme finaliste – le député de Lazarus Matt Hancock, 44 ans.

Alors que 29% des 14 965 lecteurs qui ont voté ont déclaré que Jill, 35 ans, était leur gagnante, 26% ont nommé Matt.

Quelque 23% des lecteurs pensent que l’ancien capitaine de rugby anglais Mike Tindall, 44 ans, devrait gagner et 16% ont voté pour le beau gosse de Hollyoaks, Owen Warner, 23 ans.

Cela suggère qu’après Jill, Matt pourrait arriver deuxième, suivi de Mike à la troisième place et d’Owen à la quatrième.

Seann Walsh, 36 ans, n’a attiré que 3 % des voix.

Quand Hancock s’est inscrit pour I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! il avait le fouet retiré, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas voter au Parlement.

Il a fait face à un contrecoup massif pour sa mauvaise gestion pendant la pandémie et l’affaire enfreignant les règles avec son assistante Gina Coladangelo, et les téléspectateurs ont voté pour qu’il endure six procès consécutifs.

Aujourd’hui, 70 % des lecteurs de Sun déclarent avoir vu Matt sous un nouveau jour et ont aimé le regarder dans l’émission ITV.

Près de 80% ont déclaré qu’ils pensaient que les camarades de camp avaient été impolis envers le député conservateur.





Ailleurs, le sondage a montré que le procès désordonné de Grot Yoga complété par Boy George, Mike et Seann était la tâche préférée des téléspectateurs.

En bas de l’ordre hiérarchique se trouvait Who Wants To Look Silly On Air, un jeu en direct qui épousait le classique d’ITV Who Wants To Be A Millionaire avec un essai Bushtucker.

Seulement 9 % de nos lecteurs ont évalué le défi épique.

Et c’est une bonne nouvelle pour les animateurs Ant McPartlin et Declan Donnelly, tous deux âgés de 47 ans, puisque 85 % ont déclaré qu’ils « aimaient » toujours le duo Geordie qui dirigeait l’émission.

Cependant, quelque 11 % ont déclaré qu’il était « temps de changer ».

Les gars ont animé le programme depuis sa première diffusion en 2002, Ant n’ayant manqué qu’une seule série en 2018 alors qu’il se remettait de sa dépendance à l’alcool.

Holly Willoughby est intervenue pour animer aux côtés de Dec.