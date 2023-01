Le gagnant de Dancing On Ice “révélé” quelques jours avant le début du spectacle

LES vedettes de Dancing On Ice n’ont même pas mis leurs patins sur la patinoire, mais le gagnant du spectacle a été « révélé ».

La programmation 2023 de la série ITV a été révélée dans son intégralité et comprend les stars de la télé-réalité Joey Essex et Ekin Su ainsi que les actrices Patsy Palmer et Carley Stenson.

TVI

Le gagnant de Dancing On Ice 2023 a déjà été «révélé» – avant le début de la série[/caption] Rex

La date de début officielle de Dancing On Ice a récemment été annoncée – les visages célèbres profitant de leur premier skate le 15 janvier.

Les bookmakers en ligne BetVictor ont déjà évalué les chances de gagner après une série de séances d’entraînement intenses.

Ils affirment que la gymnaste Nile Wilson, 26 ans, remportera le titre après le triomphe de Regan Gascoigne l’an dernier.

Il est actuellement en tête du peloton en termes de cotes, avec 3/1.

Sam Boswell, porte-parole de BetVictor, nous a dit : « Nile Wilson est notre favori actuel pour gagner Dancing on Ice, à 3/1.

“Je pense qu’avec l’expérience de compétition et l’athlétisme de Nile, il a ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout.”

Il a ajouté : « Ekin-Su est le deuxième favori à gagner à 7/2. Elle est surtout connue pour avoir remporté l’émission de télé-réalité Love Island en 2022 aux côtés de son beau Davide.

« Elle a conquis le cœur de la nation l’été dernier, peut-elle le faire à nouveau sur la glace ? »

Nile était la quatrième célébrité confirmée à participer à la nouvelle série.

Révélant la nouvelle sur sa chaîne YouTube, Nile, 26 ans, a déclaré : « Je vais être sur Dancing on Ice d’ITV ! C’est une chose vraiment cool.

« Je n’ai certainement pas fait beaucoup de patin à glace, mais je suis tellement excitée d’avoir cette opportunité.

“Je suis tellement excité de me lancer dans cette routine et de me sentir à nouveau comme un athlète.”

Sur ce qu’il espère apporter sur la glace, Nile a déclaré: “Mon plus grand objectif dans la série est de faire quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant.”

Phillip Schofield et Holly Willoughby reviendront une fois de plus pour animer la populaire émission.

Rex

Rex