Le gagnant de BRITAIN’S Got Talent, Jon Courtenay, a parlé de son tourment secret pour le cancer de la peau.

Le comédien, chanteur et pianiste, âgé de 48 ans, a remarqué pour la première fois une taupe sur le côté de sa tête en janvier de l’année dernière.

C’était à peu près au moment de son audition, où il était l’hôte du choix Golden Buzzer de Ant et Dec.

Mais Jon ne l’a fait vérifier par un médecin généraliste qu’en juillet – et a reçu un diagnostic de mélanome quelques semaines à peine avant sa victoire à la télévision.

Parlant de son calvaire – pour encourager les autres à se faire vérifier et à faire un don à Macmillan Cancer Support – il a déclaré: «Mentalement, c’était angoissant.»

Il a fait enlever la taupe en août, mais on lui a dit qu’elle était cancéreuse avant les demi-finales de l’émission.

Il se souvient: «Le visage du médecin était si grave que je pensais que je n’avais que des jours à vivre.

«J’ai été référé immédiatement à un spécialiste car il y avait une forte possibilité qu’il se soit propagé à mes ganglions lymphatiques.»

Une opération a été réservée juste après la finale du spectacle.

Jon a continué à sourire à la télévision mais a admis: «J’avais tellement peur pour l’avenir.

« J’ai eu des crises de panique. Mais j’étais reconnaissant d’être occupé avec BGT. »

Jon, qui vit à Manchester avec sa femme Emmah, 44 ans, et ses fils Nathan, 15 ans, et Alfie, neuf ans, a été couronné vainqueur en octobre et a empoché 250000 £.

Il a dit: «Ma première pensée a été: ‘Si le pire arrive, c’est une grosse somme d’argent pour ma famille’.»

Après une opération retardée en raison de Covid, il a ensuite reçu un substitut cutané pour se soigner la tête et a continué à filmer le spécial de Noël BGT avec un chapeau de Père Noël pour couvrir sa blessure.

Jon a obtenu le feu vert juste avant Noël et a depuis écrit The Mole Song pour aider à sensibiliser au cancer.

VOUS pouvez contacter la ligne d’assistance Macmillan au 0808808 0000 (8h-20h) ou visiter l’association en ligne à www.macmillan.org.uk

