Le gagnant de “Big Brother” Taylor Hale parle de Joseph Abdin Romance: Exclusif – Hollywood Life

Taylor Hale27 ans, est toujours sur un nuage neuf deux mois après être devenue la première femme noire à gagner Grand frère. L’ancienne tenante du titre du concours de beauté a été victime d’intimidation et d’ostracisme au début de la saison, mais elle a défié les pronostics et remporté le grand prix de 750 000 $ avec un vote du jury quasi unanime. Elle a également été élue invitée préférée des États-Unis par les fans et a remporté 50 000 $ supplémentaires. Taylor a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle a été étonnée par la réponse des fans, en particulier d’autres femmes noires qui se sont connectées à son expérience de haut en bas dans la maison.

«Chaque femme noire qui est venue me voir, en particulier celles qui sont fans de la série depuis longtemps, dira quelque chose de très spécifique dans sa vie personnelle où elle a vu son expérience vécue dans la maison Big Brother. Ils avaient l’impression que ce qui s’était passé ne pourrait jamais arriver », nous a dit Taylor. “C’était toute ma raison d’entrer dans le jeu, pour prouver que nous méritons d’être ici. L’impact qui peut se produire sur une personne est tellement plus important que ce à quoi je m’attendais.

Au début de la saison 24, Taylor a été maltraitée par plusieurs de ses invités, y compris les autres candidats noirs. “Revenir en arrière et regarder les conversations qui ont eu lieu à mon sujet a été très difficile”, a admis le natif du Michigan. «Vous pouvez voir que jusqu’à ce qu’il soit clair que les gens se sont retournés contre moi très tôt, je n’ai jamais essayé de dire du mal des autres Noirs de la maison. Savoir que je n’ai pas reçu le même traitement dès le début me fait mal et je suis toujours en train de le traiter, mais je peux séparer le jeu du personnel », a-t-elle ajouté.

Taylor a non seulement gagné 800 000 $, mais elle a également trouvé l’amour avec un autre invité Joseph Abdine. Après avoir noué une relation étroite dans la maison, Taylor et le bel avocat ont confirmé qu’ils sortaient ensemble le 9 novembre, et elle nous a dit qu’elle voyait un “pour toujours” avec lui !

“Nous voulons nous assurer que nous prenons les bonnes mesures et que nous nous approchons lentement”, a déclaré Taylor à propos de sa romance avec Joseph, qui vient de Floride. «Nous avons eu les conversations nécessaires pour surmonter la crasse de la maison Big Brother, et maintenant nous sommes dans une relation très solide et très heureuse. J’aime vraiment ce gars. Elle a également confirmé que deux d’entre eux planifient la suite de leur carrière (elle veut travailler dans l’actualité du divertissement, alors qu’il démarre un cabinet d’avocat) avant d’emménager ensemble. “Où que nous soyons, nous sommes vraiment solides, et je ne pense pas que la distance sera un facteur qui nous séparera”, a déclaré Taylor.

Alors, est-ce que Taylor ferait jamais Grand frère encore? Taylor a déclaré qu’elle était d’accord si CBS organisait un match raccourci de 3 à 4 semaines avec d’autres gagnants ou des étoiles. « Je serais intéressé par un jeu condensé. Je pense que ce serait vraiment cool », a-t-elle déclaré.

Taylor a également abandonné le nom de quatre fois joueur Janelle Pierzina pour qui elle veut faire équipe avec le plus sur une éventuelle saison future. “Je pense juste qu’elle est la personne la plus cool de tous les temps”, a déclaré Taylor. “Je ne l’ai pas encore rencontrée, donc si ma première rencontre avec elle était dans la maison de Big Brother, ce serait vraiment cool.”