Le gagnant de « America’s Got Talent », Michael Grimm, reste « sous sédatif », aux soins intensifs avec une maladie inconnue, selon sa femme

Le gagnant de « America’s Got Talent », Michael Grimm, a été hospitalisé et reste inconscient alors qu’il lutte contre une grave maladie inconnue.

Le chanteur de blues de 44 ans, qui a remporté la saison 5 de la série de concours de talents, a été admis dans une unité de soins intensifs, où il a été mis sous sédation et placé sous ventilateur après être tombé malade le Memorial Day, selon sa femme, Lucie Zolcerva- Grimm.

Zolcerva-Grimm, qui est également le manager de Grimm, s’est adressé à ses amis et fans en un extrait de 11 minutes elle a téléchargé sur la page Instagram du musicien mercredi.

« Je sais que vous aimez tous Michael, et bien que je veuille protéger sa vie privée et sa demande de ne rien divulguer, nous sommes en quelque sorte dans une situation », a déclaré Zolcerva-Grimm en pleurant. « Ça a été une balade émotionnelle.

« Pour ceux d’entre vous qui sont allés voir Michael ces derniers mois, vous avez peut-être remarqué qu’il avait beaucoup de problèmes de santé, qu’il manquait d’énergie et qu’il ne pouvait pas faire de spectacles. »

Zolcerva-Grimm a expliqué que Grimm s’était rendu aux urgences, mais que les médecins « ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait avec lui ».

« Quel que soit le problème, le Memorial Day, cela l’a en quelque sorte pris en charge », a-t-elle déclaré. « Il avait l’air de plus en plus malade. Tout d’un coup, il pouvait à peine marcher, ne pouvait plus lever la tête. Il ne pouvait pas me répondre tout de suite. Quand je lui posais des questions, il devenait vraiment confus. »

Zolcerva-Grimm a déclaré qu’elle avait ensuite précipité son mari aux urgences parce qu’elle craignait qu’il ne fasse un accident vasculaire cérébral.

« Ce n’était pas le cas, heureusement », a-t-elle déclaré. « Quoi qu’il se passe dans son corps à partir de quoi que ce soit – les toxines, je suppose – elles allaient dans son cerveau. Il a commencé à parler de charabia, et tout d’un coup, comme si des tremblements physiques s’installaient, sa tension artérielle montait en flèche. Il est devenu vraiment agité par les médicaments qu’on lui a donnés, et ils ont dû le mettre en soins intensifs.

« Donc, il va bien », a-t-elle déclaré. « Cependant, en raison de la semaine dernière, son corps a beaucoup souffert. Et ils l’ont toujours mis sous sédation pour qu’il ne convulse pas ou ne se fige pas à cause de la tension artérielle fluctuante. Donc, même si Michael n’aime pas ça, parce qu’il est une personne très privée, je veux vous le faire savoir car il ne sera pas là pendant un petit moment. »

Zolcerva-Grimmn a expliqué qu’elle avait annulé la plupart des prochains concerts de Grimm en juin et son spectacle du 4 juillet.

« Je n’ai rien annulé d’autre pour aller de l’avant parce que j’essaie d’avoir de l’espoir et de lui donner une chance de revenir et de voir où il en est », a-t-elle déclaré. « C’est un processus au jour le jour. Donc, vous pourriez voir des annulations arriver en juillet.

« Michael est aux soins intensifs depuis une semaine pour la sécurité de sa santé », a poursuivi Zolcerva-Grimma. « Ils ont dû le mettre sous ventilateur et l’endormir assez lourdement pour qu’il ne fasse pas d’accident vasculaire cérébral, pour qu’il ne soit pas plat. »

Zolcerva-Grimm a ajouté que Grimm avait été retiré du ventilateur mercredi et respirait par lui-même.

Elle a déclaré que les médecins de Grimm n’avaient pas encore été en mesure de diagnostiquer sa maladie.

« Il s’améliore donc c’est bien », a déclaré Zolcerva-Grimm. « Cela prend juste du temps.

« C’est vraiment juste un jour après jour, minute par minute. Ma priorité en ce moment est de soutenir Michael et de rester à l’hôpital et de m’assurer qu’il est stable et qu’on s’occupe de lui. »

Zolcerva-Grimm a assuré aux fans que Grimm était soigné par une « équipe phénoménale de médecins et d’infirmières ». Cependant, elle a expliqué que le chanteur faisait face à une récupération difficile.

« Michael devra non seulement revenir à la pleine conscience, ce qu’il n’est pas encore, mais il devra également suivre une thérapie physique car il est alité depuis plus d’une semaine », a-t-elle déclaré.

« Il n’a actuellement pas de voix. Il doit subir une réparation des cordes vocales à partir du moment où il est sous ventilateur et remettre tous ses organes en marche et tous ses muscles fonctionner à nouveau. Mentalement, il doit revenir de cela et revenir à un état de santé.

« Donc, cela peut prendre un peu de temps, et je demande à tous les fans d’être patients, s’il vous plaît. »

Zolcerva-Grimm a conclu sa vidéo en remerciant les fans de Grimm pour leur amour et leur soutien. Elle a partagé des informations sur la façon dont les supporters pouvaient faire un don pour les frais médicaux de Grimm et où ils pouvaient lui envoyer des lettres.

« Ayez Michael dans vos cœurs, vos prières et votre amour », a-t-elle déclaré. « Il vous aime tous les gars. Restez forts. »

Le natif du Mississippi a proposé à Zolcerva-Grimm lors d’une apparition sur « The Ellen DeGeneres Show » le lendemain de sa nomination comme vainqueur de « AGT » en 2010. Le couple s’est marié en 2011.

Lors de la finale, il a déclaré aux juges Piers Morgan, Sharon Osbourne et Howie Mandel que sa performance de « Quand un homme aime une femme » avait été inspirée par Zolcerva-Grimm, sa petite amie de trois ans à l’époque, selon le magazine People.

« Elle a été là pour moi », a déclaré Grimm à DeGeneres, selon le point de vente. « Une fois que vous avez trouvé cette bonne femme, vous vous accrochez à elle. »