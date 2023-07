Iam Tongi, vainqueur d' »American Idol », s’est excusé après avoir oublié d’enlever son chapeau en chantant l’hymne national.

Tongi a pris le terrain pour le moment spécial lundi au MLB Home Run Derby 2023. Le musicien a remporté la 21e saison de « American Idol » en mai.

« Essayez d’abord de chanter l’hymne national. Tellement nerveux que c’était devant une si grande foule. Et excusez-vous d’être si nerveux et d’avoir oublié d’enlever le chapeau », a écrit Tongi dans la description d’une vidéo téléchargée sur YouTube.

Tongi a également abordé le moment sur Twitter en écrivant : « Des dizaines de milliers de personnes. Je sors et mon oncle me rappelle d’enlever mon chapeau avant de commencer à chanter. Je me souviens. Quelques secondes plus tard, les nerfs ont repris et je ne me suis souvenu que tout était fait. J’essaierai de faire mieux la prochaine fois.

Les fans ont partagé leur soutien à Tongi dans les commentaires, malgré le snafu.

« Beaucoup de respect pour votre réponse », a écrit un utilisateur. « Le plus important, c’est que vous avez fait un travail incroyable sur la chanson elle-même. Excellent travail. Félicitations pour vos réalisations ! Vous méritez tout. Allez me chercher mon frère. »

« Tu étais nerveux », a-t-il ajouté. « Mais tu as été génial. J’adore. »

« Votre interprétation était inspirante et magnifique. Si vous êtes inquiet (à l’avenir), demandez simplement à quelqu’un d’attraper le chapeau, ajustez votre tenue. Gardez la tête haute ! » un autre a noté.

« Ça va », a encouragé un utilisateur. « Les nerfs peuvent toucher n’importe qui, au moins tu t’es souvenu des mots ! »

Pour la finale de « American Idol », Tongi affrontait Megan Danielle et Colin Stough.

Malgré la compétition, Tongi a noué une amitié avec ses deux autres concurrents.

« Honnêtement, si ce n’était pas pour ces gars et toute ma famille et nos amis, je… je ne sais pas si je resterais humble parce que ces gars m’ont appris tous les jours que je suis inutile – je plaisante juste « , a déclaré Tongi au magazine People. « Honnêtement, on rigole beaucoup. »

Après sa victoire, Tongi a reçu des réactions négatives de la part des téléspectateurs qui pensaient que la compétition était « truquée ». Beaucoup ont affirmé que le musicien n’avait gagné qu’en raison de son « histoire sanglante ». Le père du candidat était décédé en 2021 et Tongi faisait souvent référence à son père et utilisait sa guitare lors des représentations.

« Beaucoup de gens disent: » Colin Stough a été volé, ou quoi que ce soit. Et j’adore ça « », a déclaré Tongi à DailyMail.com.

« ‘J’aime juste [the comments]quoi qu’ils disent, parce que tu sais, [I gotta] laissez ces choses arriver. Je suis coupable de l’avoir aimé », a expliqué Tongi, se référant au fait d’avoir appuyé sur un commentaire via les réseaux sociaux. « Mais regardez, [my] la musique n’est pas pour tout le monde. Et je dois apprendre ça à la dure.' »

