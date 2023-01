Le gadget Gen Z le plus en vogue est un appareil photo numérique vieux de 20 ans

Mais au lieu d’utiliser son smartphone, M. Tabarez a filmé la soirée de bal avec un Olympus FE-230, un appareil photo numérique argentique de 7,1 mégapixels fabriqué en 2007 et qui appartenait auparavant à sa mère. Au cours de sa dernière année de lycée, des caméras comme celle-ci ont commencé à apparaître dans les salles de classe et lors de rassemblements sociaux. Le soir du bal, M. Tabarez a fait circuler son appareil photo, qui a pris des photos teintées de fuchsia qui semblaient tout droit sorties du début.

Au printemps dernier, Anthony Tabarez a célébré le bal de promo comme beaucoup de lycéens d’aujourd’hui : danser toute la nuit et le capturer à travers des photos et des vidéos. Les instantanés montrent M. Tabarez, 18 ans, et ses amis souriant, sautant et agitant les bras depuis une piste de danse bondée.

Les appareils photo de l’enfance de la génération Z, considérés comme dépassés et inutiles par ceux qui les possédaient à l’origine, sont en à nouveau à la mode . Les jeunes se délectent de la nouveauté d’un look ancien, vantant les caméras numériques sur TIC Tac et partager les photos qu’ils produisent sur Instagram . Sur TikTok, le hashtag #digitalcamera cumule 184 millions de vues.

Les influenceurs modernes comme Kylie Jenner, Bella Hadid et Charli D’Amelio encouragent le plaisir et imitent leurs homologues du début des années 2000 en prenant des photos floues et suréclairées. Au lieu que les paparazzi publient ces photos dans des tabloïds ou sur des sites de potins, les influenceurs les publient sur les réseaux sociaux.

La plupart des adolescents et des adultes les plus jeunes d’aujourd’hui étaient des nourrissons au tournant du millénaire. Les membres de la génération Z ont grandi avec des smartphones qui avaient de plus en plus tout pour plaire, rendant inutiles les caméras autonomes, les appareils de cartographie et autres gadgets. Ils sont maintenant à la recherche d’une pause de leurs smartphones ; L’année dernière, 36% des adolescents américains ont déclaré qu’ils passaient trop de temps sur les réseaux sociaux, selon le Pew Research Center.

Ce répit vient en partie grâce à des appareils photo numériques compacts point-and-shoot, découverts par les membres de la génération Z qui fouillent dans les tiroirs à ordures de leurs parents et font leurs achats d’occasion. Des gammes d’appareils photo comme le Canon Powershot et le Kodak EasyShare font partie de leurs découvertes, apparaissant lors de fêtes et d’autres événements sociaux.

Au cours des dernières années, la nostalgie de l’ère Y2K, une période à la fois d’enthousiasme technologique et de terreur existentielle qui a duré de la fin des années 1990 au début des années 2000, s’est emparée de la génération Z. La nostalgie s’est répandue sur TikTok, alimentant les tendances de la mode comme les pantalons taille basse. , des survêtements et des robes en velours sur un jean. Des marques incontournables dans les centres commerciaux comme Abercrombie & Fitch et Juicy Couture ont récolté les bénéfices; en 2021, Abercrombie a enregistré son plus haut ventes nettes depuis 2014. Maintenant, il y a la nostalgie de l’an 2000 pour la technologie qui a capturé ces tenues lorsqu’elles étaient populaires pour la première fois.