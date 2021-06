Le Gadar de Sunny Deol était un tsunami et au moins 3 fois plus gros que Lagaan, dit Aamir Khan | Films Actualités

New Delhi: « Gadar: Ek Prem Katha » de Sunny Deol et « Lagaan » d’Aamir Khan se sont affrontés au box-office il y a 20 ans. Alors que les deux films sont devenus emblématiques, Gadar a été un succès beaucoup plus important au box-office, tandis que Lagaan a été nominé pour le prestigieux Oscars.

En fait, Gadar est classé parmi les 3 meilleurs films indiens avec la plus grande fréquentation encore aujourd’hui.

Aamir Khan s’adressant à un quotidien d’information a déclaré qu’il avait l’idée que Gadar serait un bon film et que ce n’était pas son premier affrontement au box-office avec Sunny Deol.

« Deux bons films peuvent sortir le même jour et bien faire. Dil et Ghayal sont également sortis le même jour et ont bien fait. Donc avec Sunny, ce n’était pas la première fois. J’ai dit à Ashu que Gadar ne se tromperait pas », a déclaré Aamir au Bombay Times.

L’acteur a cependant déclaré qu’il n’était pas préparé à ce que ce soit un succès « monstrueux » et a qualifié le film de « tsunami ».

« Nous étions préparés à ce que ce soit un bon film, mais pas à ce que ce soit un succès monstrueux. Ce film était au moins 3 fois plus gros que Lagaan. C’était un tsunami et nous avons survécu à côté, ce qui en soi était un gros problème. Lagaan n’a peut-être pas fait des affaires égales, mais nous nous en sommes bien tirés aussi », a partagé l’acteur.

L’acteur Sunny Deol s’est rendu sur son Instagram pour célébrer les 20 ans de ‘Gadar’.

« Nous avons fait un film, vous en avez fait un événement ! #20yearsofGadar, j’exprime ma gratitude à tous ceux qui ont rendu notre film historique », a écrit l’acteur.

« Gadar: Ek Prem Katha » est une histoire d’amour entre un homme sikh et une femme musulmane sur fond de division de l’Inde en 1947 et de la formation de l’État du Pakistan.