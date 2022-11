Le G7 vise les principaux adversaires et exhorte les dirigeants de l’ONU à la paix Russie, Chine

Les chefs de la diplomatie des principales démocraties du monde se sont rassemblés dans une déclaration commune condamnant les adversaires mondiaux comme l’Iran et la Corée du Nord et ont appelé la Russie et la Chine à se souvenir de leurs engagements en matière de sécurité envers les Nations Unies.

Après deux jours de réunions, les responsables du Groupe des 7 (G7) ont publié vendredi une longue déclaration dans une adresse à ses principaux challengers géopolitiques, les avertissant de respecter les lois internationales.

“Nous appelons à nouveau la Russie à cesser immédiatement sa guerre d’agression contre l’Ukraine et à retirer toutes ses forces et son équipement militaire”, a déclaré le groupe avant d’accuser Moscou de “terroriser” les civils ukrainiens et d’engager “une rhétorique nucléaire irresponsable”.

Le G7 a déclaré vendredi qu’il avait créé un “mécanisme de coordination” pour aider Kyiv à réparer, restaurer et défendre son système d’infrastructures critiques décimé en partie par des drones fournis par l’Iran que Téhéran a offerts à Moscou.

L’alliance s’est engagée à continuer de frapper l’Iran de sanctions internationales pour son aide militaire à la Russie et a appelé Téhéran à cesser de s’impliquer non seulement dans la guerre meurtrière, mais aussi dans les violations flagrantes des droits de l’homme chez lui.

“Nous condamnons fermement les activités déstabilisatrices continues de l’Iran au Moyen-Orient et autour”, poursuit le communiqué. “Il s’agit notamment des activités de l’Iran avec des missiles balistiques et de croisière, ainsi que des véhicules aériens sans pilote (UAV), c’est-à-dire des drones, et des transferts de ces armes avancées à des acteurs étatiques et non étatiques.”

L’Iran n’était pas le seul pays appelé pour son activité illicite d’armement.

Les dirigeants du G7 ont également condamné l’utilisation historique de missiles par la Corée du Nord cette semaine et l’échec de la tentative de tester un autre lancement de missile balistique intercontinental alors que les États-Unis et la Corée du Sud se livrent à des exercices militaires conjoints.

Les États-Unis ont prolongé les exercices militaires jeudi après que Pyongyang a menacé de faire payer à Washington et Séoul “le prix le plus horrible de l’histoire” et a tiré au moins 23 missiles vers la Corée du Sud après avoir lancé un missile balistique à portée intermédiaire au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans plus tôt ce mois-ci, une décision que le G7 a condamnée vendredi comme “imprudente”.

“Nous réitérons notre demande que la RPDC [Democratic People’s Republic of Korea] abandonner ses armes nucléaires, ses programmes nucléaires existants et tout autre programme d’armes de destruction massive et de missiles balistiques”, a déclaré le groupe.

Les alliances régionales sur la guerre de la Russie en Ukraine ont vu une division renouvelée sur le front oriental de l’Asie entre le Japon, la Corée du Nord et du Sud et la Chine.

Les diplomates du G7 ont de nouveau mis en garde la Chine contre toute ingérence dans le statu quo régional et l’ont appelée à “s’abstenir de menaces, de coercition, d’intimidation ou de recours à la force”.

Le communiqué indique que les principaux dirigeants restent “sérieusement préoccupés par la situation dans et autour des mers de Chine orientale et méridionale” suite à la posture de force agressive de Pékin envers Taiwan au début de cette année.

Le langage fort du G7 à l’égard de la Chine reflète les sentiments repris par les États-Unis le mois dernier lorsqu’ils ont désigné Pékin comme leur principale préoccupation en matière de sécurité, tout en affirmant qu’ils continueraient à s’engager diplomatiquement avec la superpuissance asiatique.