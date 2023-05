Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les nations du Groupe des Sept sont montées sur la scène mondiale pour mettre en garde contre « l’accélération de l’accumulation de son arsenal nucléaire » par la Chine, mais a ajouté que la cohorte des nations riches ne se replie pas sur elle-même, alors que les plus grands dirigeants mondiaux se sont réunis à Hiroshima samedi avec la guerre en L’Ukraine joue en toile de fond.

« L’accélération de la construction de son arsenal nucléaire par la Chine sans transparence (ou) dialogue significatif pose un problème pour la stabilité mondiale et régionale », ont déclaré les dirigeants du G7 dans un communiqué conjoint, ciblant Pékin et Moscou séparément.

« Nous ne nous découplons ni ne nous replions sur nous-mêmes. Dans le même temps, nous reconnaissons que la résilience économique nécessite une réduction des risques et une diversification », indique le communiqué.

Il a ajouté que les nations ne cherchaient pas à concevoir une politique visant à nuire à la Chine ou à entraver son progrès économique.

« Une Chine en croissance qui respecte les règles internationales serait d’intérêt mondial. »

Le communiqué intervient alors que les pays du G7 ont exprimé leurs inquiétudes quant à la position croissante de la Chine sur le marché du commerce international, cimentée par son rôle dans les chaînes d’approvisionnement dans tous les domaines, des semi-conducteurs aux minéraux critiques. En publiant la déclaration, le G7 cherche à tracer une stratégie commune vers de futures relations avec la deuxième plus grande économie mondiale.

Les membres du G7 – les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Canada – ont publié une déclaration distincte sur la sécurité économique avertissant les pays d’utiliser le commerce comme une arme lourde de conséquences.

Les puissances mondiales ont également souligné les défis posés par l’invasion russe de l’Ukraine et les tensions avec la Chine au sujet de Taiwan et de la sécurité économique.

La déclaration du groupe vise à décrire de nouveaux projets dans le cadre de l’initiative mondiale de développement des infrastructures du G7 visant à fournir une alternative aux dollars d’investissement de la Chine.

Le communiqué est intervenu peu de temps après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri à Hiroshima après avoir été transporté en Asie à bord d’un avion du gouvernement français.

M. Zelensky a été vu portant ses treillis vert olive habituels alors qu’il atterrissait à Hiroshima et se dirigeait rapidement vers une voiture en attente.

« Japon. G7. Des rencontres importantes avec des partenaires et des amis de l’Ukraine », a-t-il écrit dans un tweet peu après.

Les dirigeants mondiaux des sept nations les plus puissantes tentent de trouver un équilibre à Hiroshima alors qu’ils cherchent à répondre à une série de préoccupations mondiales exigeant une attention urgente, notamment le changement climatique, l’IA, la pauvreté et l’instabilité économique, la prolifération nucléaire et, surtout, la guerre en Ukraine.

La Chine, deuxième économie mondiale, est au cœur de bon nombre de ces préoccupations.

Le groupe a également lancé une nouvelle vague de sanctions mondiales contre Moscou ainsi que des plans pour renforcer l’efficacité des sanctions financières existantes destinées à limiter l’effort de guerre du président Vladimir Poutine.

Près de 15 mois après le début de la guerre, la Russie est désormais le pays le plus sanctionné au monde, mais on s’interroge sur son efficacité.

« Notre soutien à l’Ukraine ne faiblira pas », ont déclaré les dirigeants du G7 dans un communiqué publié à l’issue de réunions à huis clos. Ils ont juré « de s’unir contre la guerre d’agression illégale, injustifiable et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine ».

« La Russie a commencé cette guerre et peut mettre fin à cette guerre », ont-ils déclaré.

Le groupe devrait également discuter des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.