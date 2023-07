Le G7 s’engage à aider Kiev après la non-invitation de l’OTAN

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé qu’il était « absurde » que son pays n’ait pas reçu de feuille de route pour rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis

Les pays du G7 devraient déclarer leur soutien à l’Ukraine en marge du sommet de l’OTAN en cours en Lituanie. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a exprimé sa colère mardi lorsque Kiev n’a pas reçu de calendrier pour son adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Le groupe des pays industrialisés, qui n’appartiennent pas tous à l’OTAN, annoncera une « Cadre international pour les arrangements de sécurité à long terme de l’Ukraine », selon le bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak.

La déclaration du G7 « décrira comment les alliés soutiendront l’Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et dissuader et répondre à toute attaque future », Sunak a déclaré mercredi dans un communiqué.

« Soutenir leurs progrès sur la voie de l’adhésion à l’OTAN, conjugués à des accords formels, multilatéraux et bilatéraux et au soutien écrasant des membres de l’OTAN enverra un signal fort à [Russian] Président [Vladimir] Poutine et ramener la paix en Europe », il prétendait.

Le sommet de Vilnius a été une déception pour Kiev, qui espérait recevoir une feuille de route pour l’adhésion à l’OTAN. Au lieu de cela, l’organisation a déclaré qu’elle permettrait à l’Ukraine de sauter le plan d’action pour l’adhésion, une phase que les États candidats doivent normalement franchir.

Zelensky, qui assiste à l’événement, décrit comme « inédit et absurde » la non-invitation et la demande à l’Ukraine de remplir certaines conditions avant de pouvoir rejoindre le bloc.

Les supporters occidentaux de Kiev laissent une fenêtre d’opportunité « pour négocier l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans les négociations avec la Russie », a-t-il affirmé dans un tweet.

Les responsables russes ont décrit le sommet comme un échec pour l’Ukraine et l’OTAN en général.