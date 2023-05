Le G7 se termine avec l’Ukraine au centre de l’attention alors que Zelenskyy rencontre des alliés

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est blotti avec certains de ses plus grands soutiens à la clôture du sommet du Groupe des Sept à Hiroshima dimanche, donnant un élan à l’effort de guerre de son pays alors même que la Russie a remporté une victoire sur le champ de bataille rapidement contestée par l’Ukraine.

Le Apparition en personne du dirigeant ukrainien dans sa marque de fabrique olive terne a souligné la centralité de la guerre pour le bloc G7 des riches démocraties. Il a également volé une grande partie de la vedette à d’autres priorités, notamment les problèmes de sécurité en Asie et sensibilisation au monde en développementsur lequel les dirigeants se sont concentrés lors de la réunion de trois jours.

Le Premier ministre japonais hôte, Fumio Kishida, a déclaré que le groupe s’était engagé à « soutenir fermement l’Ukraine de toutes les dimensions possibles ».

Zelenskyy a tenu deux grandes séries de réunions dimanche, une avec les dirigeants du G7 et une seconde avec eux et une foule d’invités, dont l’Inde et la Corée du Sud. Il a également parlé en tête-à-tête avec plusieurs dirigeants.

L’affirmation russe selon laquelle les forces de l’armée privée de Wagner et les troupes russes s’étaient emparées de la ville ukrainienne de Bakhmut était suspendue au-dessus des pourparlers de dimanche. La bataille de huit mois pour la ville orientale – considérée par les deux parties comme un prix symbolique majeur – a été la plus longue et probablement la plus sanglante de la guerre.

Les commentaires de Zelenskyy plus tôt dans la journée en anglais suggéraient que les Russes avaient finalement pris la ville. Mais lui et d’autres responsables ukrainiens ont par la suite mis en doute cette évaluation, Zelenskyy déclarant aux journalistes en ukrainien que « Bakhmut n’est pas occupé par la Fédération de Russie à ce jour ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima le 21 mai 2023. Louise Delmotte/Piscine/AFP via Getty Images

Le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire d’une valeur de 375 millions de dollars pour l’Ukraine, affirmant que les États-Unis fourniraient des munitions et des véhicules blindés. Cette promesse est intervenue après que les États-Unis ont accepté d’autoriser la formation sur des avions de combat F-16 de fabrication américaine, jetant les bases de leur transfert éventuel en Ukraine.

« Nous avons le dos de l’Ukraine et nous n’allons nulle part », a déclaré Biden.

Même avant l’arrivée de Zelenskyy samedi, les pays du G7 avaient dévoilé une série de nouvelles sanctions et d’autres mesures destinées à punir Moscou pour son invasion qui a commencé en février de l’année dernière.

Alors que l’Ukraine dominait le sommet, les dirigeants du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Canada et de l’Italie, ainsi que de l’Union européenne, visaient également à répondre aux inquiétudes mondiales concernant le changement climatique, la pauvreté, l’instabilité économique et la prolifération nucléaire. .

Et Biden a cherché à rassurer les dirigeants mondiaux sur le fait que les États-Unis ne feraient pas défaut à cause de l’impasse sur la limite de la dette qui a jeté une grande ombre sur son voyage.

Deux alliés américains – la Corée du Sud et le Japon – a poursuivi ses efforts pour améliorer les liens coloré par une colère persistante sur les problèmes liés à la brutale colonisation japonaise de la péninsule coréenne de 1910 à 1945. Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol visité un mémorial aux victimes coréennesdont beaucoup étaient des esclaves, du bombardement atomique du 6 août 1945.

Washington veut que les deux voisins, qui sont tous deux des démocraties libérales et des remparts de la puissance américaine dans la région, s’unissent sur des questions allant de la Russie à la Corée du Nord.

Biden, Yoon et Kishida se sont brièvement rencontrés en groupe à l’extérieur du lieu du sommet devant la baie d’Hiroshima. Biden a invité les deux dirigeants à se rendre à Washington pour une réunion trilatérale et ils ont accepté, a déclaré un responsable américain qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat.

Lors d’une réunion avec Zelenskyy, Yoon a promis de fournir du matériel de déminage sud-coréen et des ambulances à l’Ukraine.

Zelenskyy a également rencontré en marge du sommet le Premier ministre indien Narendra Modi, leur premier face-à-face depuis la guerre. Il l’a informé du plan de paix de l’Ukraine, qui prévoit le retrait des troupes russes du pays avant toute négociation.

L’Inde, la plus grande démocratie du monde et un important acheteur d’armes et de pétrole russes, a évité la condamnation pure et simple de l’invasion russe.

« La présence de Zelenskyy exerce une certaine pression sur les dirigeants du G7 pour qu’ils en fassent plus – ou lui expliquent directement pourquoi ils ne le peuvent pas », a déclaré Matthew Goodman, expert en économie au centre de réflexion du Center for Strategic and International Studies à Washington.

Le G7 s’est engagé à intensifier la pression sur la Russie, qualifiant son attaque contre l’Ukraine de « menace pour le monde entier en violation des normes, règles et principes fondamentaux de la communauté internationale ».

Dimanche, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé le G7 comme « obsédé par une confrontation globale avec la Russie… Les dirigeants des pays du G7 ont amené à leur réunion le chef du régime de Kiev, qu’ils contrôlent, et ont finalement transformé l’événement d’Hiroshima en propagande. montrer. »

Le président Joe Biden s’exprime lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima le 21 mai 2023. Kiyoshi Ota/Piscine/AFP via Getty Images

Le groupe a adopté une approche différente dans ses commentaires sur la Chine, la deuxième économie mondiale. Les dirigeants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas nuire à la Chine et recherchaient « des relations constructives et stables » avec Pékin.

Ils aussi a exhorté la Chine à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à la guerre en Ukraine et « soutenir une paix globale, juste et durable ».

« Nous ne cherchons pas à nous dissocier de la Chine, nous cherchons à réduire les risques et à nous diversifier », a déclaré Biden.

Il s’est également engagé à aider Taïwan à se défendre contre une attaque potentielle de la Chine, affirmant que les États-Unis et leurs alliés sont d’accord pour dire que « si la Chine agissait unilatéralement, il y aurait une réponse ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères, pour sa part, a exhorté les membres du G7 à « se concentrer sur la résolution des divers problèmes qu’ils ont chez eux, à cesser de se regrouper pour former des blocs exclusifs, à cesser de contenir et de matraquer d’autres pays ».

Le G7 a également averti la Corée du Nord, qui a testé des missiles à un rythme effréné, d’abandonner complètement ses ambitions d’armes nucléaires, « y compris tout autre essai nucléaire ou lancement utilisant la technologie des missiles balistiques ».

Les dirigeants du G7 ont lancé une nouvelle vague de sanctions mondiales contre la Russie, désormais le pays le plus sanctionné au monde, ainsi que des plans pour renforcer l’efficacité des sanctions financières existantes destinées à limiter l’effort de guerre du président Vladimir Poutine.

Les dernières sanctions visant la Russie comprennent des restrictions plus strictes sur les personnes et les entreprises déjà sanctionnées impliquées dans l’effort de guerre. Plus de 125 individus et organisations dans 20 pays ont été frappés par des sanctions américaines.

La Russie avait participé à certains sommets avec les sept autres pays avant d’être retirée du Groupe des Huit de l’époque après son annexion de la Crimée en 2014.

Kishida, consciente de l’importance symbolique de la ville hôte, a emmené à deux reprises les dirigeants visiter un parc de la paix dédié aux dizaines de milliers de personnes décédées lors de la première explosion d’une bombe atomique en temps de guerre. Il avait souhaité que le désarmement nucléaire soit au centre des discussions.

Quelques survivants de l’attentat à la bombe atomique de 1945 et leurs familles craignaient que l’inclusion de Zelenskyy au sommet n’éclipse cette priorité. Etsuko Nakatani, une militante dont les parents ont survécu au bombardement atomique d’Hiroshima, a déclaré que la visite des dirigeants n’était « pas appropriée pour Hiroshima, qui est une ville éprise de paix ».

Des manifestants portant des banderoles « Pas de guerre, pas de G7 » se sont brièvement heurtés à la police anti-émeute déployée dans le cadre d’une démonstration de force massive dans toute la ville lors d’une marche dimanche.

Les dirigeants du G7 ont également discuté des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Ils ont réitéré leur objectif de rassembler jusqu’à 600 milliards de dollars de financement dans un programme destiné à offrir aux pays une alternative aux dollars d’investissement chinois.