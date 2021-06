Le G7 rejette les appels au financement des jabs Covid pour les pays pauvres, malgré l’engagement de Boris Johnson à «vacciner le monde»

Les dirigeants du G7 ont rejeté les appels à trouver des milliards de livres pour mettre fin aux pénuries de jab Covid dans les pays pauvres, malgré le fait que Boris Johnson ait élaboré un plan pour «vacciner le monde» son objectif pour le sommet de Cornwall.

Les groupes d’aide ont déclaré que les pays les plus riches avaient échoué à ce que l’on a appelé « un moment de vérité » en ne discutant même pas d’un plan de financement – au lieu de donner simplement des doses qui devraient totaliser moins de 10 pour cent du nombre nécessaire.

À la veille du sommet, plus de 100 anciens dirigeants mondiaux, dont Gordon Brown et Tony Blair, ont appelé le G7 à payer les deux tiers des 66 milliards de dollars (46,8 milliards de livres sterling) d’un programme véritablement mondial.

Cette décision ne mettrait pas seulement fin à « l’apartheid du vaccin », a écrit M. Brown dans L’indépendant, mais serait « un acte d’intérêt personnel » – déclenchant un rebond économique de 9 000 milliards de dollars d’ici 2025, a déclaré le Fonds monétaire international.

Mais les dirigeants du G7 ne devraient plutôt donner qu’un milliard des 11 milliards de doses nécessaires, car Downing Street a admis qu’il n’avait pas mis de montage financier à l’ordre du jour du G7.

M. Brown a déclaré que le rassemblement avait « échoué au premier test », avec un plan mince qui revenait à « faire le tour du bol de mendicité » plutôt qu’une solution pour faire face à l’ampleur de la crise.

Save the Children a déclaré qu’il était « profondément décevant que Boris Johnson évite le principal problème auquel il est confronté lors de ce sommet du G7: trouver les fonds pour vacciner le monde ».

Et le groupe Global Justice Now, a déclaré : « Les nobles promesses de Boris Johnson de vacciner le monde ont aujourd’hui été anéanties comme un surfeur à Corbis Bay. C’est honteux.

Des espoirs ont été suscités pour le sommet lorsque M. Johnson a exigé des « engagements concrets » des autres dirigeants du G7 pour vacciner « le monde entier » d’ici la fin de 2022.

« Le monde attend de nous que nous relevions le plus grand défi de l’après-guerre », a-t-il déclaré dimanche dernier, ajoutant : « Vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire médicale.

Jusqu’à présent, moins de 2 % des habitants de l’Afrique subsaharienne ont été vaccinés. Pas moins de 20 pays africains sont à court de fournitures ou prévoient de le faire très bientôt, la plupart des habitants de la plupart des pays pauvres ne recevant probablement pas une première dose avant le second semestre de l’année prochaine.

Un plan conjoint Norvège-Afrique du Sud, «basé sur la capacité de payer», proposait aux États-Unis de payer 27 pour cent des 66 milliards de dollars, avec des contributions plus faibles de l’UE (22 pour cent), du Royaume-Uni (5 pour cent), du Japon 6 pour cent) et au Canada (2 pour cent).

Dans un article pour L’indépendant, M. Brown a averti que les paroles grandioses du Premier ministre avaient « laissé sans réponse la plus grande question de toutes : qui paie ? ».

« Même si le G7 offrait un milliard de doses – ce qui est bien dans la limite de ce qu’il est en mesure d’offrir – nous serions bien en deçà des 11 milliards de doses totales nécessaires pour répondre au plan de vaccination de masse de Johnson », a-t-il écrit.

Mais, à Cornwall, son porte-parole – s’exprimant après que le Royaume-Uni se soit engagé à faire don de 100 millions de doses «au cours de l’année prochaine» – a déclaré qu’un plan de financement de la vaccination ne faisait pas partie des pourparlers.

Kirsty McNeill, directrice des politiques de Save the Children, a qualifié cela de « moment de vérité », suggérant que le Royaume-Uni avait sapé son rôle de leader avec ses réductions de 4 milliards de livres sterling par an dans l’aide à l’étranger.

« Le Royaume-Uni n’a tout simplement pas la crédibilité et la capacité de galvaniser les partenaires pour qu’ils paient leurs promesses. Alors que le temps presse et que la pandémie fait rage, le Premier ministre fait face à un véritable test de leadership », a-t-elle averti.

David Nabarro, envoyé de Covid-19 pour l’Organisation mondiale de la santé, a appelé le plan de don de vaccins « trop lent », exhortant les dirigeants mondiaux, dans une interview à Times Radio : « S’il vous plaît, travaillez-y rapidement. N’attendez pas.

Mais le porte-parole de M. Johnson a rejeté les suggestions selon lesquelles son ambition de « vacciner le monde » pour le sommet de trois jours était désormais en lambeaux.

« Non, nous donnons de l’argent pour améliorer les bases de fabrication des vaccins, nous donnons nous-mêmes des doses », a-t-il déclaré. L’indépendant.

« Nous avons également travaillé, grâce au financement que nous avons fourni à AstraZeneca et aux accords que nous avons conclus, pour fournir des doses au prix coûtant.

«Nous veillons déjà à ce que, via Covax, la grande, très grande majorité des doses proviennent d’Astra, ce qui est dû au soutien du Royaume-Uni. Il existe donc un certain nombre de façons dont nous pouvons faire plus pour aider les pays en développement. »