Le G7 et ses alliés se heurtent à la fixation d’un plafond de prix sur le pétrole russe

Mardi, le département du Trésor a publié de nouvelles directives expliquant que le pétrole russe qui avait été vendu sous le plafond mais qui avait ensuite été “substantiellement transformé” ou raffiné en dehors de la Russie ne serait plus soumis aux sanctions. Il prévoit également une disposition de « sphère de sécurité » qui protège les assureurs et autres prestataires de services financiers de toute responsabilité s’ils enfreignent les sanctions fondées sur des informations falsifiées sur le prix du pétrole dans les transactions maritimes.

Certains diplomates de l’UE, en particulier ceux de Pologne et d’autres alliés fidèles de l’Ukraine, ont déclaré que la fourchette de prix proposée par le G7 était trop élevée et que le plafond devrait être fixé beaucoup plus bas afin de nuire aux revenus russes, plusieurs diplomates de l’UE directement impliqués ou informés sur, les pourparlers dit.

La Grèce, Chypre et Malte, qui ont de sérieux intérêts dans la politique en raison de leurs grandes industries maritimes, ont demandé un plafond encore plus élevé – ce qui aurait en fait placé le prix au-dessus des niveaux commerciaux actuels – et certains ont même demandé une compensation pour une éventuelle perte de revenus pour leurs activités maritimes.

La France, l’Allemagne et l’Italie, les trois pays de l’UE membres du Groupe des sept pays industrialisés qui dirigent le plafonnement des prix du pétrole russe, ont plaidé en faveur de la fourchette de prix présentée et des mécanismes d’application plus souples, défendant la position américaine selon laquelle ceux-ci étaient nécessaires pour éviter une pénurie d’approvisionnement.

La Russie a déclaré qu’elle ne respecterait pas un plafonnement formel des prix ; le fixer autour du prix actuel du marché lui permettrait de sauver la face et de continuer à exporter.

L’embargo de l’Union européenne sur le pétrole russe qui entre en vigueur le 5 décembre comprend également une interdiction des services européens d’expédier, de financer ou d’assurer les expéditions de pétrole russe vers des destinations extérieures au bloc, une mesure qui désactiverait l’infrastructure qui transporte le pétrole russe vers les acheteurs. le monde.

Pour mettre en œuvre le plafonnement des prix, ces transporteurs européens ne seront autorisés à transporter du brut russe en dehors du bloc que si l’expédition respecte le plafond des prix. En d’autres termes, il leur appartiendra de s’assurer que le pétrole russe qu’ils transportent ou assurent a été vendu au prix plafond ou en dessous ; sinon, ils seraient tenus légalement responsables de la violation des sanctions.