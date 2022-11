Le G7 et ses alliés ne parviennent pas à s’entendre sur le plafonnement des prix du pétrole russe

Le personnel d’urgence est intervenu sur le site d’une grève à Kyiv, en Ukraine, mercredi. Le crédit… Andrew Kravchenko/Associated Press

KYIV, Ukraine – Un barrage de missiles russes a frappé l’Ukraine mercredi, tuant au moins 10 personnes et laissant Kyiv et d’autres villes sans électricité, dans ce qui semblait être l’une des attaques les plus dévastatrices depuis des semaines.

Les frappes ont envoyé des panaches de fumée dans le ciel de Kyiv alors que les systèmes de défense aérienne ukrainiens travaillaient pour abattre les missiles entrants.

L’électricité a été coupée dans plusieurs villes et dans le pays voisin de la Moldavie, dont le système électrique reste lié à celui de l’Ukraine. Trois centrales nucléaires en Ukraine ont été contraintes de fermer et environ la moitié du service ferroviaire du pays a subi des retards, ont indiqué les autorités.

“Nous avons la confirmation de coups sur des infrastructures critiques dans plusieurs régions”, a déclaré le chef adjoint du bureau du président ukrainien, Kyrylo Timochenko, dans un communiqué.

M. Timochenko a déclaré plus tard dans un message sur Facebook qu’au moins 10 personnes avaient été tuées dans les frappes de missiles et autres bombardements à travers le pays, dont un bébé de 2 jours décédé lorsqu’une maternité à Zaporizhzhia a été touchée.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé environ 70 missiles de croisière à partir d’avions de combat et de deux bateaux dans la mer Noire, et que les défenses aériennes ukrainiennes en avaient abattu 51. Cinq drones d’attaque sans pilote ont également été abattus dans le sud de l’Ukraine, a indiqué l’armée de l’air.

De Lviv à l’ouest à Kharkiv au nord-est, les autorités ont signalé des interruptions de l’électricité, de l’eau et d’autres services clés. La Moldavie connaissait également “des coupures de courant massives dans tout le pays”, a écrit son ministre de l’Infrastructure, Andrei Spinu, sur Facebook. Les systèmes électriques de l’ère soviétique de la Moldavie restent interconnectés avec ceux de l’Ukraine, son voisin occidental.

La Russie a intensifié ses attaques aériennes contre le système énergétique ukrainien en octobre après une série de pertes sur le champ de bataille, essayant de plonger le pays dans l’obscurité et le froid à l’approche de l’hiver.

Le ministère ukrainien de l’Énergie a déclaré qu’à la suite des attaques de mercredi, “la grande majorité des consommateurs d’électricité à travers le pays ont été coupés”.

Certains quartiers de la capitale étaient privés d’électricité et “l’approvisionnement en eau a été suspendu dans tout Kyiv”, a déclaré le maire, Vitali Klitschko, sur Telegram. Il a déclaré que trois personnes avaient été tuées, dont une jeune fille de 17 ans, et a conseillé aux gens de rester dans des abris.

Les autorités ukrainiennes ont déconnecté trois centrales nucléaires du réseau du pays en raison de perturbations de l’alimentation électrique, a déclaré mercredi la société nationale d’énergie nucléaire, Energoatom, sur Telegram. La société a déclaré que les niveaux de rayonnement dans les usines – à Rivne, Khmelnytsk et dans le sud de l’Ukraine – restaient normaux et que les usines pouvaient utiliser des sources d’énergie internes.

Pour de nombreux Ukrainiens, la dernière vague d’attentats a perturbé la vie quotidienne, qui avait déjà pris un nouveau rythme depuis le début de l’invasion russe à grande échelle.

Dans la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, le service de métro a été interrompu et les gens ont été évacués des métros après une panne de courant, a déclaré le maire, Ihor Terekhov.

La lueur des bougies a allumé un seul appartement dans le centre de Dnipro, en Ukraine, mercredi, alors que l’électricité était coupée à la suite d’explosions dans l’après-midi. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Dans la ville centrale de Dnipro, les feux de circulation se sont éteints et les bus se sont arrêtés après que des explosions ont été entendues près de la ville vers 14h30, heure locale. Une heure avant cela, au moins un missile de croisière avait été aperçu volant au nord de la ville.

Le barrage a envoyé des foules dans un supermarché de quartier, dont le générateur en a fait un point lumineux rare dans une ville plongée dans l’obscurité.

Mais la foule de gens dans le magasin, dont beaucoup achetaient de l’eau et du pain, semblait suggérer que certains citoyens de Dnipro se préparaient à un long séjour sans électricité.

“Habituellement, les coupures de courant durent deux ou trois heures ici”, a déclaré un homme, un ouvrier du bâtiment qui n’a donné que son prénom Oleg. “Je pense que le courant sera rétabli demain matin, les gens ont besoin de cuisiner.”

Marc Santora rapporté de Kyiv, Thomas Gibbons-Neff de Dnipro, en Ukraine, et Matthew Mpoke Bigg de Londres.