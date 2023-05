Le G7 est un outil dépassé du néo-empire américain — RT World News

Washington a coopté les gagnants et les perdants de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la domination occidentale dans le monde

Le sommet des nations du G7 s’est tenu à Hiroshima, au Japon, le week-end dernier.

Hiroshima est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est connu dans le monde comme le lieu que les États-Unis ont bombardé, avec Nagasaki, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à la reddition de l’Empire du Japon et à la transformation de ce pays en un État client américain. .

Deuxièmement, le Japon s’efforce de se remilitariser conformément à l’effort de double confinement américain contre la Chine et la Russie. Ainsi, alors que le Japon préside le G7 cette année, l’événement était une approbation automatique des objectifs géopolitiques centrés sur les États-Unis qui visaient les deux pays.

Mais que dire du G7 lui-même ? Fondé en tant qu’organisation de l’époque de la guerre froide en 1975 et incorporant brièvement les aspirations de l’Occident pour la Russie post-soviétique, le groupe prétend représenter les «pays industriels les plus avancés» du monde, mais tout le monde pourrait vous dire qu’il s’agit d’une catégorie dépassée. Des pays comme la Chine et l’Inde, dont les économies sont plus importantes que la plupart des membres du G7, ne font pas partie du groupe. Au contraire, le caractère et l’agenda du G7 sont clairement idéologiques, et son objectif est de préserver à tout prix une conception du monde dominée par l’Occident.















Il ne faut pas passer inaperçu que le G7 est une agrégation efficace d’anciens empires qui dominaient autrefois le monde sans partage, maintenant sous l’aile et la servitude des États-Unis. Remarquablement, les trois puissances de l’Axe de la Seconde Guerre mondiale, vaincues par les alliés, font partie de ce groupe. Bien que les régimes fascistes respectifs de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon aient été légitimement détruits, ces pays ont tous été reconstruits en tant qu’États clients américains après la guerre et leurs intérêts respectifs placés entre les mains de Washington.

De même, les empires alliés, qui sont sortis victorieux, y compris la France, la Grande-Bretagne et son dominion impérial, le Canada, ont constaté que la guerre avait gravement épuisé leurs ressources et leur force nationales au point qu’ils ne pouvaient plus continuer en tant que superpuissances mondiales qu’ils avaient été. Par conséquent, ils ont abandonné leur leadership aux États-Unis et comptent depuis suivre leur exemple pour protéger leurs intérêts dans le monde entier.

Dans chaque cas, tous ces pays occupaient des positions privilégiées depuis leurs époques impériales. Ayant colonisé la majeure partie du globe et le Japon ayant militairement occupé une grande partie de l’Asie, ces pays s’étaient énormément enrichis. La richesse fabuleuse de la Grande-Bretagne, pour sa part, est directement adaptée à l’exploitation de l’Afrique et de l’Inde. Les empires coloniaux avaient un caractère strictement commercial, utilisant l’idéologie comme force justifiant l’agression, défendant leurs intérêts économiques par une immense puissance militaire. Cela a donné à ces pays un privilège, qui a ainsi formé la distinction entre le Nord et le Sud.















Incapables de faire avancer leurs empires, que ce soit par épuisement ou par défaite, ces pays respectifs cherchent à maintenir les privilèges économiques injustes qu’ils ont obtenus en se conformant aux États-Unis, un « néo-empire » qui est l’héritier de l’ordre international qu’ils ont créé. Ainsi, le G7, l’agrégation de tous ces pays en un seul groupement idéologique, n’est pas un hasard. Leur objectif respectif est de maintenir leurs propres privilèges économiques et de tenter de supprimer les changements dans l’ordre international qui menacent leur position, qui dans ce cas est la montée du Sud global et de la Chine.

Sur cette note, le G7 souscrit aux objectifs des États-Unis visant à empêcher la Chine de faire des percées dans les technologies haut de gamme. Il veut également empêcher d’autres pays d’adhérer au modèle de développement de Pékin et maintenir le fossé fondamental de richesse entre le Nord et le Sud. Il veut être le seul groupe habilité à imposer des sanctions et des embargos massifs à d’autres pays, puis à dénoncer la défense de ses intérêts par la Chine en tant que « coercition économique ».

Ils veulent également s’assurer que ni la Chine ni la Russie ne pourront défier la domination militaire historique de l’Occident. Les États-Unis ont ainsi coopté à la fois les gagnants et les perdants de la Seconde Guerre mondiale (moins l’URSS) en un seul groupe et l’ont utilisé pour continuer le même monde dans lequel ils étaient investis. Cependant, un fait indéniable est que le monde change d’une manière qui n’est pas favorable au G7. Ils n’ont plus ce degré de domination et leur part du PIB mondial ne fera que diminuer. Alors que les économies BRICS continuent de croître et que la multipolarité émerge, leur propre petit club exclusif n’est guère en mesure d’essayer de dicter le flux de l’économie mondiale.

Ce petit club veut rester riche, tout en empêchant tout le monde de s’enrichir aussi. Cela ne marchera pas.