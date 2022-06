Le G7 doit trouver force et unité pour surmonter d’énormes défis – ou ses ennemis seront renforcés | Nouvelles du monde

Il n’y a pas eu de réunion plus conséquente des démocraties les plus riches du monde.

Ils doivent surmonter d’énormes défis alors qu’ils se rencontrent en Allemagne pour le Sommet du G7.

Guerre, famine, inflation galopante, récession et crise énergétique figurent sur la liste des menaces auxquelles ils doivent faire face.

S’ils échouent, ils savent que le monde perdra confiance en leur groupe de démocraties libérales et en leur capacité à défendre les valeurs auxquelles ils prétendent croire.

Pour le président américain Joe Biden, la priorité est de prendre le dessus dans la guerre contre l’Ukraine. Dès le début, il a présenté sa présidence comme une chance de revigorer le monde libre sous sa direction. Mais depuis lors, elle est menacée par l’audacieuse invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine et l’alliance renouvelée de la Russie avec la Chine. Le monde se divise entre l’Occident libre et les autocraties de l’Est.

Le G7 Les démocraties industrialisées du Groupe des Sept sont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Italie, l’Union européenne étant également représentée aux pourparlers. Outre les membres permanents du G7, les dirigeants de l’Argentine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Sénégal et de l’Afrique du Sud ont été invités. Le sommet se tient au Schloss Elmau, un hôtel de luxe dans les Alpes allemandes, du dimanche au mardi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressera aux dirigeants à distance, et les dirigeants du G7 examineront la réponse à la guerre et son impact sur l’économie mondiale et l’approvisionnement alimentaire. Mais l’Allemagne, qui assure la présidence tournante du G7, espère que les discussions du groupe ne se limiteront pas à la crise en Europe de l’Est. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré que la guerre ne doit pas conduire le G7 à « négliger notre responsabilité face aux défis mondiaux tels que la crise climatique et la pandémie ». Il a averti que si les démocraties du G7 ne soutenaient pas les pays les plus pauvres, « des puissances comme la Russie et la Chine en profiteraient ».

Prise de Severodonetsk par la Russie constitue une toile de fond inquiétante pour le sommet. M. Poutine contrôle désormais une grande partie de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. L’avancée de la Russie renforcera les critiques à l’encontre de M. Biden pour ne pas avoir fait assez pour mener la riposte de l’Occident contre M. Poutine depuis le front.

Les États-Unis ont promis des milliards de dollars d’aide, en grande partie un soutien militaire, mais les critiques affirment que les efforts pour déplacer les armes lourdes fournies par les États-Unis vers le front n’ont pas été assez rapides pour endiguer l’avancée russe.

Si l’offensive de la Russie n’est pas inversée, la guerre pourrait se poursuivre pendant des années, avec un impact paralysant sur l’économie mondiale et le prestige occidental. Cela encouragera les hommes forts ailleurs, notamment le dirigeant chinois Xi Jinping dans sa belligérance envers Taiwan.

L’Ouest en proie à un leadership faible et impopulaire

M. Biden doit armer ses alliés pour la probabilité que la guerre se poursuive indéfiniment, bien conscient que leur unité s’effondre. Et il leur rappellera ce qui est en jeu, alors que certains semblent disposés à négocier avec M. Poutine malgré son agression nue, son assaut meurtrier et la disparition inquiétante de milliers d’Ukrainiens sur les terres qu’il a capturées.

L’Occident est divisé sur l’Ukraine et en proie à un leadership faible et impopulaire. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’accroche au pouvoir après deux défaites aux élections partielles, son parti déchiré par la discorde. Le président français Emmanuel Macron n’a pas réussi à obtenir la majorité au parlement français. La cote d’approbation de M. Biden a chuté à 36%, à seulement trois points du plus bas historique de Donald Trump de 33%.

Lire la suite:

Les manifestants au sommet du G7 craignent que les retombées de la guerre en Ukraine fassent reculer le climat

Les navires qui disparaissent : le grand pillage de céréales de la Russie

Severodonetsk désormais sous contrôle russe après une semaine de bataille

Le blocus russe des ports ukrainiens pourrait transformer la crise alimentaire en catastrophe

L’hôte allemand du sommet, Olaf Scholz, est trop nouveau pour que sa popularité soit sérieusement mise à l’épreuve. Il dit que la priorité en Bavière est de projeter l’unité. M. Poutine cherche à enfoncer un coin dans l’alliance occidentale. On pense que la France et l’Allemagne sont favorables à la pression sur l’Ukraine pour qu’elle cède des terres en échange de la « paix ». La Grande-Bretagne et l’Amérique craignent que cela ne laisse à M. Poutine une tête de pont pour lancer de nouvelles attaques et contribuer à l’apaisement. Mais la conquête quasi complète du Donbass par M. Poutine pourrait donner plus de poids à l’idée à la veille de ce sommet.

Les dirigeants ne peuvent pas ignorer les avertissements de faim et de famine

La guerre pèse lourdement sur les économies mondiales. Elle a fait grimper les prix du carburant et de la nourriture, aggravant la pression inflationniste post-pandémique. Les nations européennes savent qu’elles doivent se sevrer de l’énergie russe, mais elles savent que cela risque d’augmenter encore l’inflation.

Suivez le podcast Quotidien sur Podcast Apple, Podcast Google, Spotify, Haut-parleur

Le G7 doit également faire face à une crise massive de l’approvisionnement alimentaire causée par la guerre qui se combine avec le changement climatique pour menacer la faim et la famine de masse. Le blocus russe des céréales ukrainiennes, la pire sécheresse en 40 ans dans la Corne de l’Afrique et les mauvaises récoltes en Chine et en Inde pourraient se combiner pour provoquer la faim chez des millions de personnes et une famine massive en Afrique. Selon l’UNICEF, si rien n’est fait, il y aura “la mort massive d’enfants de moins de cinq ans”. C’est un avertissement que les dirigeants mondiaux ne peuvent ignorer.

Les engagements tièdes pour le climat pourraient être encore édulcorés

Au bout d’une longue liste – mais probablement le problème le plus important à long terme – se trouve le changement climatique.

Le G7 a déçu le monde avec des engagements tièdes lorsqu’il s’est réuni à Cornwall l’année dernière, mais même ces engagements dilués pourraient être encore édulcorés. L’Allemagne mène des efforts pour reporter les plans visant à mettre fin au financement des projets de combustibles fossiles à l’étranger pendant que les crises actuelles se poursuivent. En réalité, le monde ne peut plus se permettre de retarder davantage les efforts internationaux pour lutter contre la menace du changement climatique s’il doit y avoir une chance d’éviter des hausses de température catastrophiques.

C’est un sommet extrêmement important. Le monde est menacé par de multiples défis. Ses principales démocraties libérales devront trouver force et unité pour les surmonter. S’ils échouent, leurs ennemis seront renforcés et l’effusion de sang et les troubles des derniers mois risquent de se propager et de s’aggraver.