Le G7 contrecarre intelligemment la Chine avec des promesses d’infrastructures aux pays en développement

Déplacement intelligent. Cela devrait être la réaction rapide à l’annonce par les dirigeants du Groupe des Sept qu’ils ont non seulement réaffirmé mais recadré leur engagement commun à contrer l’initiative de la Ceinture et la Route de plusieurs billions de dollars de la Chine.

Ce qui avait été défini comme un Build Back Better World par le président américain Joe Biden il y a un an – un langage usé qui rappelle les stratégies vieilles de plusieurs décennies, parfois ratées, de l’ancien président Bill Clinton – le G7 dit maintenant qu’il est fraîchement engagé dans le nouveau Partenariat pour Infrastructure mondiale et investissement.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

C’est essentiel : l’objectif du partenariat, comme annoncé lors du sommet du G7 en Allemagne cette semaine, sera de financer « des infrastructures durables et de qualité » dans les pays en développement dans le but de mobiliser 600 milliards de dollars (US) d’investissements mondiaux d’ici 2027.

Il n’est pas nécessaire de lire attentivement pour comprendre que les dirigeants du G7 ont spécifiquement la Chine à l’esprit lorsqu’ils mettent l’accent sur les infrastructures résilientes au climat, des chaînes d’approvisionnement en énergie propre aux technologies énergétiques transformationnelles. Ou lorsqu’ils soulignent la nécessité de « développer, étendre et déployer des technologies de l’information et des communications sécurisées ».

L’objectif, comme l’a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est de démontrer de manière plus dynamique que le monde en développement a le choix lorsqu’il s’agit de choisir ses partenaires d’investissement.

Il y a beaucoup de place pour le scepticisme. Il y a sept ans, lorsque la Chine a publié son plan d’action initial pour ce qui est devenu connu sous le nom de BRI, 65 économies étaient répertoriées pour des investissements dans les infrastructures de transport, d’eau, d’énergie, etc. Ce nombre a rapidement dépassé les 100. L’Organisation de coopération et de développement économiques décrit six corridors économiques le long desquels la BRI couvre les régions du monde riches en énergie et en ressources. Voir l’influence de la Chine sur les pays en développement, c’est voir des régions mondiales nouvellement cartographiées, de l’Afrique centrale et occidentale à la Mongolie, au Pakistan et ainsi de suite.

Les ramifications négatives potentielles ne sont pas, eh bien, juste potentielles. De nombreux rapports ont depuis détaillé les financements soutenus par l’État favorables aux entreprises chinoises, les enchères liées favorables aux entrepreneurs chinois, les niveaux d’endettement gonflés par les pays bénéficiaires à revenu faible et intermédiaire qui pourraient bien s’avérer insoutenables, et les impacts climatiques négatifs de la déforestation en Malaisie sur le effets écologiques néfastes de la construction de barrages sur le Mékong.

La Chine a récemment souligné ses intentions soucieuses du climat et de la durabilité, tandis que les critiques insistent sur le fait qu’un manque de transparence et d’ouverture continue d’aller à l’encontre de toute promesse de la part de la Chine selon laquelle une BRI “verte” est l’objectif.

Entrez le G7. Un partenariat apparemment aux vues similaires depuis la suspension de la Russie en 2014 après son annexion de la Crimée – et, oui, une alliance beaucoup plus amicale après la défaite de Donald Trump – c’est l’occasion pour le groupe de dirigeants de réaffirmer leur engagement à des valeurs partagées ou, comme Biden l’a formulé, « s’associer aux démocraties ». Une infrastructure résiliente au changement climatique est l’objectif commun.

Des barrages routiers ? Encourager et mobiliser l’investissement privé est un élément important. Faites-en le plus grand. Les grands projets comme un câble sous-marin reliant Singapour à la France via l’Egypte et la Corne de l’Afrique ne sont pas bon marché. L’itinéraire épique du câble a été cité cette semaine aux côtés d’une usine de fabrication de vaccins au Sénégal qui produira des vaccins COVID-19, et d’autres tels que le vaccin contre la fièvre jaune, qui seront distribués à travers l’Afrique pour aider à réduire la dépendance aux importations.

C’est évident : de grands projets sont nécessaires pour aider à combler le déficit d’infrastructures dans les pays en développement, sans parler du renforcement des chaînes d’approvisionnement et de l’économie mondiale dans son ensemble.

Les dirigeants du G7 promettent des initiatives révolutionnaires. C’est une promesse audacieuse. Mais si un groupe qui partage des valeurs communes ne peut pas agir avec détermination maintenant, alors quand ? C’est ce moment-là.

