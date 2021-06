Le G7, Biden et Boris investissent des millions dans l’économie de Cornouailles, mais le sommet s’est toujours mal déroulé

FANS de Cornwall de la BBC: This Fishing Life saura que la plupart du temps, il présente des habitants mécontents qui se plaignent des touristes et des personnes qui achètent des résidences secondaires dans la région.

Dans un épisode, j’ai été particulièrement amusé par un vieil homme noueux qui a dit que les gens de Londres descendent et achètent le poisson qu’il attrape, frais de son bateau.

Boris Johnson et Joe Biden ont amené le monde à Cornwall Crédit : Alamy

« Et en quoi cela m’aide-t-il ? », a-t-il demandé. Euh, je devrais imaginer pas mal de choses.

Mais de toute façon, vous ne pouvez que commencer à imaginer à quel point ces gens étaient contrariés de découvrir que les dirigeants des sept démocraties les plus riches du monde étaient arrivés pour injecter encore plus d’argent dans l’économie locale.

L’un d’eux, un homme âgé de Washington, avait amené avec lui une équipe de 400 agents de sécurité, qui auraient tous besoin d’être nourris et abreuvés.

Et comment cela s’est-il passé avec les propriétaires d’entreprise? Mal, semble-t-il, avec de nombreuses files d’attente pour reprocher à Boris Johnson d’être arrivé dans un avion.

Le sommet du G7 injecte encore plus d’argent dans l’économie locale de Cornouailles Crédit : EPA

Naturellement, la BBC n’a pas tardé à prendre ce témoin et à courir avec, affirmant qu’en utilisant un Airbus A321, il avait produit plus de réchauffement climatique qu’une guerre de taille moyenne.

Ce qui m’interroge. S’il n’avait pas pris l’avion pour Cornwall, comment serait-il arrivé là-bas ? Dans un train? Ha. Cela aurait mis le Premier ministre de Grande-Bretagne hors de la circulation, en pleine pandémie, pendant cinq heures.

En supposant bien sûr qu’il ne s’effondre pas à Reading. Ce qu’il aurait presque certainement fait.

Et un vélo alors ? Ou un cheval ? Ou une voiture électrique ? Hmmm. Il y a 300 miles de Downing Street à l’hôtel, ce qui signifie qu’il aurait dû s’arrêter en route pour recharger les batteries. Il arriverait donc au sommet juste à temps pour entendre les discours de clôture.

Le vieil homme de Washington a également été critiqué parce que son avion était si énorme qu’il a fallu dépenser 8 millions de livres sterling pour allonger la piste de l’aéroport voisin de Newquay.

Je vois, donc ce que nous disons ici, c’est que le leader du monde libre devrait être forcé d’arriver dans le Cessna de James May.

Boris n’allait pas se rendre à Cornwall en voiture électrique Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Le fait est qu’en ce moment, des gens du monde entier, qui en ont marre d’être coincés à la maison, regardent des photos de cette plage de Cornouailles et pensent « ça a l’air d’être un endroit agréable pour partir en vacances ». Et c’est. J’ai été conçu dessus.

Les dirigeants du G7 n’accompliront peut-être pas grand-chose – ils le font rarement – mais le sommet lui-même mettra Cornwall sur la carte mondiale, ce qui est bon pour l’emploi, bon pour les affaires et bon pour tout le monde.

Nous sommes un Britannique plus poli Cela doit être gênant pour les dirigeants des pays du G7, car avant qu’ils ne puissent réellement se lancer dans ce qu’ils sont censés faire, ils doivent tous se vider la tête. Boris a dû dire à Joe Biden que la femme qui a fait tomber un enfant britannique de sa moto alors qu’il conduisait du mauvais côté de la route devrait cesser de se cacher derrière l’immunité diplomatique et être jugée au Royaume-Uni. Et Biden a dû dire à Boris de régler l’Irlande. Ainsi, après avoir qualifié la Royal Air Force de « RFA », il s’est relevé de sa dernière chute et s’est lancé dans une attaque foudroyante en disant : « Bzturixxtich tischinistioappy er cuswioly. Emmanuel Macron de France, quant à lui, a dû s’ouvrir d’une salve sur tout ce qu’il déteste de la Grande-Bretagne. Qui est tout. Pouvez-vous imaginer si nous faisions cela? Commencé chaque fête en faisant le tour de la salle en disant à tout le monde exactement ce que nous pensions d’eux ? Je ne suis pas sûr que l’ambiance d’après soit si conviviale.

Un signe des carillons

À LA SUITE d’une seule plainte concernant le bruit et les «conséquences sur la santé mentale», les cloches d’une église du Devon ont été réduites au silence.

Interdire les cloches des églises est une bonne décision

Bien. Je déteste les cloches des églises et je ne vois pas pourquoi une poignée de campanologues ont le droit de réveiller tout le monde de leur gueule de bois à l’heure du criquet un dimanche matin.

Ils disent toujours que c’est une « tradition », mais il en va de même pour les personnes qui, selon nous, pourraient être des sorcières. Et ce n’est plus permis.

Ce n’est pas une tradition de toute façon. C’est juste un vacarme, aussi désagréable que le bourdonnement d’un avion léger ou l’horreur à deux temps du débroussailleur d’un voisin.

Et s’il vous plaît, ne jouez pas la carte religieuse car si vous le faites, je répliquerai par ceci : que ressentiraient les villageois si quelqu’un construisait une mosquée et qu’il y avait un appel à la prière par les haut-parleurs au lever du soleil tous les jours ?

Mon cas repose.

Chien et gémissement

Le fondateur de l’entreprise Brewdog s’est engagé à améliorer le lieu de travail

LA compagnie de bière Brewdog est sous le feu des critiques, le personnel se plaignant d’une atmosphère malsaine sur le lieu de travail, pleine de misogynie et de peur.

Le fondateur de l’entreprise, James Watt, a été contraint de s’excuser et de dire qu’à l’avenir, il écoutera, apprendra et agira.

Je ne m’embêterais pas, mon pote. Il serait beaucoup plus facile de n’employer que des personnes de plus de 45 ans, car vous obtenez ainsi des personnes qui comprennent ce que signifie une journée de travail et pourquoi il ne faut pas la passer à se demander pourquoi il n’y a pas de toilettes pour les femmes qui ont un pénis.

Une vraie caution

Les lecteurs de Sun devraient profiter de la nouvelle émission agricole de Jeremy

GRANDE nouvelle – ma nouvelle émission agricole a reçu une critique d’une étoile du Guardian.

Cela signifie que vous l’apprécierez presque certainement.

Vérité nue sur les seins UNE éco femme en colère qui a organisé une manifestation seins nus devant les funérailles du duc d’Édimbourg a été condamnée à une amende de 150 £ cette semaine. Le magistrat a déclaré : « Il y avait foule là-bas. Familles. Enfants. Les gens auraient trouvé cela totalement offensant, ce que vous avez fait. Je ne suis pas si sûr qu’ils le feraient, car le même jour, nous avons lu un rapport suggérant qu’à peu près tous les enfants de plus de 11 ans ont reçu des images pornographiques de leurs camarades. Et que chez les écoliers, le baiser est désormais considéré comme une « troisième base », après qu’ils aient fait tout le reste. Donc, je ne pense vraiment pas qu’aucune d’entre elles n’aurait trouvé les seins de la dame écologique « offensants ». J’espère, cependant, que les 34 £ qu’elle a dû payer en tant que « suramende compensatoire » ont été effectivement envoyées à la victime. Qui, à cette occasion, était la pauvre vieille Mme Queen.

Un grand moment

Sean Bean est fantastique avec Stephen Graham dans Time Crédit : BBC

COMME tout le monde, j’ai été hypnotisé par les performances de Sean Bean et Stephen Graham dans le drame de prison bien rythmé de la BBC Time.

Mais aussi, comme tout le monde, j’étais ennuyé de voir que la prison était pleine de gens fondamentalement bons qui n’auraient pas vraiment dû être là.

C’était comme regarder une vidéo de recrutement d’une société de réforme des prisons. Et je n’ai pas pu m’empêcher de penser à quel point la BBC serait meilleure si, juste pour une fois, elle pouvait abandonner son programme sensible et gauchiste.

Nous avons donc tous une chance de respirer.

On dirait que ce sera probablement du pur Hel jusqu’au Jour de la Liberté

Le jour de la liberté approche et cela ne changera peut-être pas trop

Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je pourrai faire après le soi-disant Jour de la Liberté le 21 juin que je ne fais pas maintenant.

Ce qui regarde surtout cette photo d’Helena Christensen sortant d’une piscine.

ça rentre à la maison

Le football ne rentre probablement pas à la maison mais profitons-en Crédit : AFP

LE problème que nous avons dans ce pays est que, pour une raison quelconque, nous nous attendons toujours à ce que l’Angleterre gagne des tournois de football.

Ce qui signifie que nous avons tous vécu dans un état de déception constante pendant 45 ans.

Nous devons adopter une attitude différente là où nous nous attendons à perdre. De cette façon, nous ne sommes pas contrariés quand nous le faisons. Ce que nous ferons.