Le groupe de pays du G7 a appelé la Russie à «cesser les provocations» au milieu d’une forte accumulation de forces militaires aux frontières avec l’Ukraine et en Crimée.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis, ainsi que le Haut Représentant de l’Union européenne – se sont déclarés «profondément préoccupés» par le renforcement militaire et ont exhorté la Russie «écraser ses provocations et désamorcer immédiatement les tensions».

La tension s’est montée dans l’est de l’Ukraine ces dernières semaines, dans une région où l’armée est en conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie depuis sept ans.

De grandes quantités de matériel militaire russe ont été déployées près de la frontière, et il y a même eu une recrudescence des combats récemment.

Cela fait suite à une période de calme en place depuis qu’un cessez-le-feu est entré en vigueur en juillet 2020.

Les journalistes d’Euronews se sont rendus récemment à Mayorsk, où des soldats ukrainiens ont signalé une augmentation des combats et la mort de quatre personnes de leur armée à proximité lors de bombardements il y a une semaine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que 26 soldats ukrainiens sont morts cette année.

L’Ukraine a accusé la Russie de masser plus de 80000 soldats près de sa frontière orientale et en Crimée, que Moscou a annexée en 2014.

Selon Kiev, les séparatistes pro-russes ont également 28 000 combattants et plus de 2 000 conseillers et instructeurs militaires russes sur le territoire qu’ils contrôlent depuis 2014 dans l’est du pays.

«Ces mouvements de troupes à grande échelle, sans notification préalable, représentent des activités menaçantes et déstabilisantes», ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du G7 dans un communiqué.

«Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues», a ajouté le communiqué.

Les États-Unis ont mis en garde dimanche Moscou contre toute agression en Ukraine.

« Il y aura des conséquences », a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, attendu mardi à Bruxelles pour des entretiens avec les alliés de l’OTAN.