“Nous déplorons les actions visant à transformer les dépendances économiques en armes et nous nous engageons à bâtir sur des relations économiques et commerciales libres, équitables et mutuellement bénéfiques”, indique le communiqué de 10 pages.

Les rejets d’eaux usées, qui devraient se poursuivre pendant des décennies, ont suscité une vive opposition de la part des groupes de pêcheurs et des pays voisins, notamment la Corée du Sud, où des centaines de personnes ont organisé des rassemblements de protestation.

La Chine a exhorté le G7 à ne pas « adhérer obstinément à deux poids, deux mesures » mais à prendre des mesures pratiques pour maintenir l’ordre normal du commerce et des investissements internationaux.

Dans un communiqué dimanche soir, l’ambassade de Chine au Japon a déclaré : « Les membres du G7 sapent les règles du jeu équitables et perturbent la sécurité et la stabilité de la production mondiale et des chaînes d’approvisionnement. » La Chine a également qualifié les actions du G7 de « coercition économique ».

Le G7 – les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Canada – ont également exprimé leur « inquiétude » face aux récentes mesures de contrôle des exportations de minéraux critiques.

La Chine, premier producteur mondial de graphite, a annoncé ce mois-ci des restrictions sur les exportations de ce matériau clé, utilisé dans les batteries des véhicules électriques, dans une autre tentative de contrôler l’approvisionnement en minéraux critiques en réponse aux défis posés par sa domination manufacturière mondiale.

Des huîtres, dont celles du Japon, en vente à Moscou le 16 octobre. Le même jour, la Russie a suspendu toutes les importations de produits de la mer japonais en raison du rejet des eaux usées de Fukushima. Photo : AFP

Les ministres du G7 « ont partagé la nécessité, véritablement forte, de réduire la dépendance à l’égard d’un pays particulier » pour l’approvisionnement en ressources essentielles, a déclaré Yasutoshi Nishimura, ministre du Commerce du pays hôte, le Japon. “Nous sommes entièrement d’accord pour construire des chaînes d’approvisionnement résilientes et fiables” pour les minéraux critiques, les semi-conducteurs et les batteries, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les ministres ont réaffirmé leurs préoccupations concernant « une gamme large et évolutive de politiques non marchandes » qui incluent « des subventions industrielles omniprésentes, opaques et faussant les échanges » et des transferts de technologie forcés, indique le communiqué.

Concernant la Russie, les responsables du G7 ont condamné la destruction des infrastructures ukrainiennes d’exportation de céréales en 2017. son invasion du pays, et la décision de Moscou de quitter « unilatéralement » les négociations sur un accord qui avait permis au géant céréalier Ukraine d’exporter du blé et d’autres produits via la mer Noire.

Contrairement à la réunion des ministres des Finances du G7 il y a deux semaines, qui a condamné les « attaques terroristes » du Hamas contre Israël, les ministres du Commerce n’ont pas mentionné les Crise au Moyen-Orient affirmant seulement qu’ils « cherchent à sensibiliser aux défis liés au transport de biens humanitaires à travers les frontières internationales lors de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence ».

Les pays occidentaux ont généralement soutenu ce qu’ils prétendent être Israël Le droit des Palestiniens à l’autodéfense s’est accru, mais l’inquiétude internationale s’est accrue quant au bilan des bombardements israéliens et les appels se sont multipliés en faveur d’une pause pour permettre à l’aide d’atteindre les civils palestiniens à Gaza.

Rapports supplémentaires d’Associated Press