Le G7 appelle à des « pauses humanitaires » dans le bombardement israélien de Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les ministres des Affaires étrangères du G7 équilibrent les critiques à l’égard du Hamas, le soutien à Israël et la pression en faveur d’une « action urgente » pour aider les civils de Gaza.

Les hauts diplomates du Groupe des Sept (G7) ont appelé à des « pauses humanitaires » dans les bombardements israéliens afin de fournir de l’aide aux civils palestiniens désespérés dans la bande de Gaza.

Les ministres des Affaires étrangères des principales démocraties industrielles ont annoncé mercredi qu’ils s’étaient mis d’accord sur une position unifiée sur la guerre entre Israël et le Hamas, à l’issue de réunions intensives à Tokyo.

Ils ont publié une déclaration condamnant le Hamas et soutenant le droit d’Israël à l’autodéfense, mais appelant à des pauses humanitaires dans les bombardements israéliens sur Gaza.

La déclaration du G7 cherchait à équilibrer les critiques sur les attaques du Hamas et le soutien à Israël avec un appel à une « action urgente » pour aider les civils de l’enclave palestinienne assiégée, qui ont désespérément besoin de nourriture, d’eau, de soins médicaux et d’un abri.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon et de l’Italie ont souligné qu’ils « soutiennent les pauses humanitaires pour faciliter l’aide urgente, les mouvements de civils et la libération des otages ».

Les ministres ont également condamné « l’augmentation de la violence extrémiste des colons contre les Palestiniens », que les ministres ont qualifiée d’« inacceptable, qui porte atteinte à la sécurité en Cisjordanie et menace les perspectives d’une paix durable ».

Au moins 154 Palestiniens ont été tués et 2 150 arrêtés par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a un mois, selon la Société des prisonniers palestiniens.





Alors que les diplomates se réunissaient dans le centre de Tokyo, une agence des Nations Unies a déclaré que des milliers de Palestiniens fuyaient à pied vers le sud, à Gaza, avec seulement ce qu’ils pouvaient emporter, après avoir manqué de nourriture et d’eau dans le nord.

Israël a déclaré que ses troupes combattaient les combattants du Hamas au plus profond de la ville de Gaza, qui abritait environ 650 000 personnes avant la guerre et où l’armée israélienne affirme que le Hamas a son commandement central et un vaste labyrinthe de tunnels.

Depuis le 7 octobre, les bombardements israéliens ont tué plus de 10 000 Palestiniens, dont environ 40 pour cent d’enfants, selon les décomptes des autorités sanitaires de Gaza.

Près des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont des déplacés internes, selon les chiffres de l’ONU, et des milliers de personnes cherchent refuge dans les hôpitaux, notamment dans des abris de fortune en toile installés sur leurs parkings.

Les hôpitaux de l’enclave sont sous le feu des critiques, nombre d’entre eux ayant du mal à continuer de fonctionner en raison du manque de carburant et de fournitures médicales.

L’ONU affirme que les services de santé, d’assainissement, d’eau et de nourriture à Gaza sont proches du « point de rupture ».