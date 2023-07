Le G7 annonce des garanties de sécurité à long terme pour l’Ukraine

Les dirigeants du Groupe des Sept (G7) réaffirment notre engagement inébranlable envers l’objectif stratégique d’une Ukraine libre, indépendante, démocratique et souveraine, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, capable de se défendre et de dissuader toute agression future. au sommet de l’OTAN de 2023 vu à côté du centre principal des médias, à Vilnius, en Lituanie, à Vilnius, en Lituanie, le 12 juillet 2023.

Les pays riches du Groupe des Sept ont dévoilé mercredi un cadre de sécurité à long terme pour l’Ukraine, affirmant qu’il cherchera à mettre en œuvre un programme de réformes pour aider à fournir à Kiev « la bonne gouvernance nécessaire pour progresser vers ses aspirations euro-atlantiques ».

« Nous considérons l’invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine par la Russie comme une menace pour la paix et la sécurité internationales, une violation flagrante du droit international, y compris la Charte des Nations unies, et incompatible avec nos intérêts de sécurité », a déclaré le G7. a dit dans une déclaration commune de soutien.

« Nous serons aux côtés de l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’agression russe, aussi longtemps qu’il le faudra. »

Décrivant comment le G7 soutiendra l’Ukraine sur le long terme, la déclaration conjointe indique que les pays assureront « une force durable capable de défendre l’Ukraine maintenant et de dissuader l’agression russe à l’avenir » en fournissant des équipements militaires modernes sur terre, air et mer, la formation pour les forces ukrainiennes et le partage de renseignements.

Le G7 a déclaré qu’il chercherait également à renforcer la stabilité économique de l’Ukraine, notamment par des efforts de relance, « pour créer les conditions propices à la promotion de la prospérité économique de l’Ukraine ».

Les pays se sont engagés à fournir un soutien technique et financier pour les besoins immédiats de l’Ukraine à la suite de l’invasion à grande échelle de la Russie.

La déclaration a déclaré qu’elle reconnaissait « la nécessité d’établir un mécanisme international de réparation des dommages, pertes ou blessures causés par l’agression russe ».

En échange de son soutien, le communiqué du G7 a déclaré que l’Ukraine s’engagerait à poursuivre la mise en œuvre des réformes, y compris dans des domaines tels que l’application de la loi, la lutte contre la corruption et la gouvernance d’entreprise.

Moscou a vivement critiqué les promesses de sécurité du G7 envers l’Ukraine.

Les intentions du G7 de fournir des garanties de sécurité à l’Ukraine sont « erronées et dangereuses » car elles portent atteinte à la sécurité de la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans des commentaires traduits par Google. recueillis par l’agence de presse d’État russe Tass.

Plus tôt dans la journée, Londres, membre du bloc, a déclaré que le G7 devait accepter mercredi un « cadre international important pour la sécurité à long terme de l’Ukraine », qui « préciserait comment les alliés soutiendront l’Ukraine au cours des prochaines années pour mettre fin à la guerre et dissuader et répondre à toute attaque future. »

« Soutenir leurs progrès sur la voie de l’adhésion à l’OTAN, associé à des accords formels, multilatéraux et bilatéraux et au soutien écrasant des membres de l’OTAN enverra un signal fort au président Poutine et ramènera la paix en Europe », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak.