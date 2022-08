Le G7 adresse une demande à Moscou

Les ministres des Affaires étrangères représentant le groupe ont exhorté la Russie à rendre la centrale nucléaire de Zaporozhye à l’Ukraine

La Russie doit rendre la centrale nucléaire de Zaporozhye dont elle s’est emparée début mars à des responsables à Kiev, a déclaré le Groupe des Sept (G7).

“Nous exigeons que la Russie rende immédiatement le contrôle total à son propriétaire souverain légitime, l’Ukraine, de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia,», indique un communiqué publié mercredi, rédigé par les ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Selon les diplomates, le déménagement est nécessaire pour assurer le «opérations sûres et sécurisées.« En plus de cela, le G7 a de nouveau appelé la Russie à »retirer ses troupes de l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine et respecter le territoire et la souveraineté de l’Ukraine.”

La déclaration est intervenue un jour seulement après que Moscou a convoqué une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter “Provocations ukrainiennes» – une référence à une série de bombardements dont la centrale électrique a été victime ces derniers jours. La réunion devrait avoir lieu jeudi.

La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir mené une série de frappes de drones et d’artillerie sur le site nucléaire. Lundi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé Kiev de tenir toute l’Europe en otage, affirmant que leurs responsables gouvernementaux “n’hésiteront apparemment pas à le brûler pour le bien de leurs idoles nazies.”

Kiev, à son tour, nie avec véhémence les allégations, affirmant que ce sont les troupes russes qui ont bombardé l’installation pour piéger les forces ukrainiennes. De plus, le Conseil de sécurité nationale du pays affirme que Moscou utilise le terrain de l’usine comme base militaire, avec du matériel, des munitions et du personnel qui y seraient stationnés.

Samedi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, s’est dit préoccupé par les frappes d’artillerie, mettant en garde contre le «risque très réel d’une catastrophe nucléaire qui pourrait menacer la santé publique et l’environnement en Ukraine et au-delà.”

Le fonctionnaire avait l’intention de visiter personnellement la centrale électrique dans le cadre d’une équipe d’inspection depuis un certain temps déjà. Cependant, ces plans ne se sont jusqu’à présent pas concrétisés en raison de problèmes de sécurité.

Selon l’organisme de surveillance, l’usine de Zaporozhye est la plus grande d’Europe et stocke des dizaines de tonnes d’uranium enrichi et de plutonium dans ses cœurs de réacteur et son stockage de combustible usé.

Début mars, peu après le début de l’offensive de Moscou, les forces russes ont saisi l’installation et la contrôlent depuis.

Bien que la centrale nucléaire ait été reprise par les troupes russes, elle est toujours exploitée et entretenue par des équipes ukrainiennes.