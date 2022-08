Le G20 fait face à des négociations “difficiles” sur le climat

“Il y a aussi une énorme crise énergétique, les prix mondiaux sont élevés, les gens ont du mal à payer l’énergie. Et cela n’aide pas non plus les actions climatiques, car de nombreux pays reviennent aux combustibles fossiles”, a déclaré Jetten.

À la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par le Kremlin et de la perturbation des flux de gaz naturel de la Russie vers l’Europe, des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche ont déclaré qu’ils devraient brûler plus de charbon, un combustible fossile.

D’autres parties du monde ont augmenté leur consommation de charbon, dont la Chine, qui a connu une forte vague de chaleur cet été et consomme des quantités record d’énergie.

Ces décisions, même temporaires, divergent des accords antérieurs.

Un responsable de l’un des pays participants, qui n’a pas souhaité être nommé en raison de la sensibilité des négociations, a déclaré que le principal défi de ces réunions était “comment pouvons-nous faire en sorte que les pays respectent les objectifs (climatiques)”.