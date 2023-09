Le G20 ajoute l’Union africaine et adoucit le discours sur la guerre en Ukraine

NEW DELHI –

Le Groupe des 20 plus grandes économies mondiales a ajouté l’Union africaine comme membre lors de son sommet annuel samedi, et l’Inde, hôte, a réussi à convaincre ce groupe disparate de signer une déclaration finale, mais seulement après avoir adouci le langage sur la question controversée de la guerre avec la Russie. en Ukraine.

Dans les mois qui ont précédé le sommet des dirigeants de New Delhi, l’Inde n’a pas réussi à trouver un accord sur la formulation concernant l’Ukraine, la Russie et la Chine s’opposant même à la formulation sur laquelle elles s’étaient mises d’accord l’année dernière lors du sommet du G20 à Bali.

La déclaration finale, publiée un jour avant la clôture officielle du sommet, souligne « les souffrances humaines et les impacts négatifs supplémentaires de la guerre en Ukraine », mais ne mentionne pas l’invasion russe.

Il a cité la charte de l’ONU, affirmant que « tous les États doivent s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout État. L’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes nucléaires est inadmissible ».

En revanche, la déclaration de Bali citait une résolution de l’ONU condamnant « l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » et déclarait que « la plupart des membres condamnaient fermement la guerre en Ukraine ».

Nazia Hussain, chercheuse associée à l’École d’études internationales S. Rajaratnam de Singapour, a déclaré que cette déclaration montrait un « adoucissement du langage sur la guerre en Ukraine ».

« Cependant, pour New Delhi, publier une déclaration commune faisant une certaine référence à l’Ukraine, ou même une déclaration commune, en particulier avec les États-Unis et leurs alliés occidentaux ainsi qu’avec la Chine et la Russie durcissant leur position sur la guerre, est une victoire. « .

Beaucoup étaient sceptiques quant à l’existence d’un communiqué final, ce qui aurait été la première fois qu’un communiqué n’était pas publié et aurait porté un coup au prestige du G20.

Les délégations occidentales ont applaudi l’accord, le chancelier allemand Olaf Scholz le qualifiant de « succès de la diplomatie indienne ». Il a déclaré aux journalistes qu’il était significatif que la Russie ait finalement « renoncé à sa résistance » et signé l’accord qui mentionnait la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Un haut responsable de l’Union européenne, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin d’être franc sur les discussions, a déclaré que l’UE n’avait renoncé à aucune de ses positions et que le fait que la Russie ait signé l’accord était important.

« L’option que nous avons est le texte ou pas de texte, et je pense que c’est le meilleur texte », a-t-il déclaré. « Au moins, s’ils ne le mettent pas en œuvre, nous savons une fois de plus que nous ne pouvons pas compter sur eux. »

La négociatrice russe Svetlana Loukach a qualifié les discussions sur la partie de la déclaration finale relative à l’Ukraine de « très difficiles », ajoutant que le texte convenu présentait une « vision équilibrée » de la situation, ont rapporté les médias russes.

Elle a ajouté que l’Ukraine n’était pas le seul point de discorde dans la déclaration, et a accusé les puissances occidentales d’avoir tenté de faire respecter l’idée selon laquelle « c’est le conflit ukrainien qui provoque actuellement toutes les crises dans le monde ».

En revanche, l’ajout de l’UA au G20 a suscité un large soutien, ce qui en ferait le deuxième bloc régional à devenir membre permanent après l’UE et donnerait un élan à la volonté du Premier ministre indien Narendra Modi de donner une plus grande voix au Sud global.

Le continent a également été mis sous les projecteurs lors du tremblement de terre au Maroc, survenu alors que la plupart des délégués réunis à New Delhi dormaient. Modi a présenté ses condoléances et son soutien dans son discours d’ouverture.

« La communauté mondiale tout entière est aux côtés du Maroc dans cette période difficile et nous sommes prêts à lui apporter toute l’aide possible », a-t-il déclaré.

Il a déclaré aux dirigeants qu’ils devaient trouver des « solutions concrètes » aux défis généralisés qui, selon lui, découlaient des « hauts et des bas de l’économie mondiale, de la division entre le Nord et le Sud, du gouffre entre l’Est et l’Ouest », et d’autres questions telles que terrorisme, cybersécurité, santé et sécurité de l’eau.

Modi s’est adressé aux délégués derrière une plaque signalétique indiquant que son pays n’était pas l’Inde mais « Bharat », un ancien nom sanskrit défendu par ses partisans nationalistes hindous.

L’Inde avait fait de l’attention portée aux besoins du monde en développement un objectif du sommet. au sommet – même s’il s’est avéré impossible de dissocier de nombreuses questions, telles que la sécurité alimentaire et énergétique, de la guerre en Ukraine.

Le sommet a eu lieu quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’un accord historique négocié par l’ONU et la Turquie, permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales en toute sécurité via la mer Noire, ne serait pas rétabli tant que les pays occidentaux ne répondraient pas à ses exigences concernant les exportations agricoles russes.

Le G20 a appelé à la reprise des expéditions de céréales, de produits alimentaires et d’engrais en provenance de Russie et d’Ukraine, affirmant que cela était nécessaire pour nourrir les populations d’Afrique et d’autres régions du monde en développement.

La Russie a attaqué les installations portuaires ukrainiennes et le G20, dans sa déclaration finale, a également appelé à la fin des attaques contre les infrastructures liées aux exportations de céréales et a exprimé sa « profonde inquiétude » quant aux effets des conflits sur les civils.

Le G20 comprend l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne. L’Espagne occupe un siège d’invité permanent.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping ont choisi de ne pas venir cette année, évitant ainsi toute conversation difficile en face-à-face avec leurs homologues américains et européens.

Les participants arrivant dans la capitale indienne ont été accueillis dans des rues dégagées de toute circulation et décorés de fleurs fraîches et d’affiches apparemment interminables représentant des slogans et le visage de Modi. La sécurité était extrêmement stricte, la plupart des journalistes et du public étant tenus loin du lieu du sommet.

Des centaines d’exilés tibétains ont manifesté loin du lieu du sommet pour condamner la participation chinoise à l’événement et exhorter les dirigeants à discuter des relations sino-tibétaines.

L’ordre du jour du G20 comprenait des questions cruciales pour les pays en développement, notamment les carburants alternatifs comme l’hydrogène, l’efficacité des ressources, la sécurité alimentaire et le développement d’un cadre commun pour les infrastructures publiques numériques.

Human Rights Watch a exhorté les dirigeants du G20 à ne pas laisser la désunion internationale autour de l’Ukraine les détourner des autres questions lors du sommet.

En outre, Meenakshi Ganguly, directrice adjointe de la division Asie de l’organisation, a déclaré que les membres ne devraient pas « hésiter à discuter ouvertement de défis tels que la discrimination sexuelle, le racisme et d’autres obstacles bien ancrés à l’égalité, y compris avec l’Inde hôte, où les droits civils et politiques se sont fortement détériorés ». sous l’administration Modi.

Vendredi soir, avant le début officiel de la réunion, Modi a rencontré le président américain Joe Biden. Kurt Campbell, conseiller de la Maison Blanche, a ensuite déclaré aux journalistes qu’il y avait « une chaleur et une confiance indéniables entre les deux dirigeants ».

Alors que la Chine, rivale régionale de l’Inde, s’affirme de plus en plus dans la région Asie-Pacifique, les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec l’Inde et d’autres pays.

Les États-Unis, l’Inde, l’UE et d’autres ont dévoilé samedi des projets ambitieux visant à construire un corridor ferroviaire et maritime reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe, dans le but de renforcer la croissance économique et la coopération politique.

« C’est vraiment un gros problème », a déclaré Biden.

Les rédacteurs d’Associated Press Krutika Pathi, Sheikh Saaliq, Aamer Madhani, Josh Boak à New Delhi et Jill Lawless à Londres ont contribué à ce rapport.