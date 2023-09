Le G20 accepte de faire de l’Union africaine un membre permanent, déclare le Premier ministre indien Modi : NPR

basculer la légende Dar Yasin/AP

Dar Yasin/AP

NEW DELHI — L’Union africaine a obtenu le statut de membre permanent du Groupe des 20 plus grandes économies mondiales, a déclaré samedi le Premier ministre indien Narendra Modi, ajoutant un élan à sa volonté de donner une plus grande voix au Sud en tant qu’hôte du sommet annuel de cette année. .

Modi s’est adressé aux délégués derrière une plaque signalétique indiquant que son pays n’était pas l’Inde mais « Bharat », un ancien nom sanskrit défendu par ses partisans nationalistes hindous.

Cette annonce intervient alors que Modi ouvre le week-end du sommet du G20, un sommet qui survient alors que les divisions mondiales croissantes et l’absence d’acteurs clés menacent de rendre insaisissable la recherche d’un consensus sur les questions les plus épineuses.

L’ajout de l’UA au G20 a toutefois suscité un large soutien, ce qui en ferait le deuxième bloc régional à devenir membre permanent après l’Union européenne.

Modi a frappé trois fois avec son marteau avant d’annoncer le mouvement sous les applaudissements de la salle.

Il a serré la main du président actuel de l’UA, le président des Comores Azali Assoumani, et l’a chaleureusement embrassé avant de l’inviter à s’asseoir à la table.

« J’invite le représentant de l’Union africaine à prendre sa place en tant que membre permanent du G20 », a déclaré Modi.

Modi a fait de la voix du Sud une pièce maîtresse du sommet de cette année, et l’ajout de l’UA dès le début a été un pas important dans cette direction.

Alors que le monde entier se concentre sur la guerre russe contre l’Ukraine, l’Inde s’efforce d’attirer davantage d’attention sur les besoins du monde en développement lors du sommet – même s’il est impossible de dissocier de nombreuses questions, telles que la sécurité alimentaire et énergétique. , du conflit européen.

À l’ouverture du sommet, au moins un cinquième des dirigeants du G20 n’étaient pas à New Delhi. Les dirigeants russes et chinois ont choisi de ne pas venir, évitant ainsi toute conversation directe difficile avec leurs homologues américains et européens sur de multiples différends, notamment la guerre en Ukraine. Le président espagnol n’a pas pu venir à cause du COVID-19, et le président mexicain a également décidé de ne pas y assister.

Une série de réunions préparatoires menant à la réunion de ce week-end n’ont pas abouti à des accords en raison de divisions de plus en plus conflictuelles entre les puissances mondiales, en grande partie dues aux divergences sur l’Ukraine. Mettre fin au sommet sans une telle déclaration soulignerait à quel point les relations sont devenues tendues et ternirait l’image que Modi a tenté de cultiver de l’Inde en tant que solution aux problèmes mondiaux.

Les participants arrivant dans la capitale indienne ont été accueillis dans des rues dégagées de toute circulation et décorés de fleurs fraîches et d’affiches apparemment interminables représentant des slogans et le visage de Modi. La sécurité était extrêmement stricte, la plupart des journalistes et du public étant tenus loin du lieu du sommet.

Outre l’ajout de l’UA en tant que membre permanent, d’autres sujets majeurs à l’ordre du jour étaient des questions cruciales pour les pays en développement, notamment les carburants alternatifs comme l’hydrogène, l’efficacité des ressources, le développement d’un cadre commun pour les infrastructures publiques numériques et la sécurité alimentaire.

Les pays devaient également s’attaquer à la réforme des banques de développement comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international afin de contribuer à rendre les fonds plus accessibles aux pays à revenu faible et intermédiaire alors qu’ils recherchent des solutions pour lutter, entre autres, contre le changement climatique.

Le principal négociateur indien du G20, Amitabh Kant, a déclaré aux journalistes que le renforcement de l’action climatique et le financement du climat étaient des priorités clés, en particulier pour les marchés en développement et émergents.

« Il était essentiel que nous nous concentrions sur les organisations multilatérales et sur la manière de les redéfinir et de les réformer », a-t-il déclaré. « Notre point de vue était que les pays du Sud, les pays en développement et les marchés émergents devaient pouvoir obtenir un financement à long terme. »

Alors que de nombreuses autres questions sont sur la table, Human Rights Watch a exhorté les dirigeants du G20 à ne pas se laisser distraire par la désunion internationale lors du sommet.

« Les divergences politiques ne devraient pas empêcher les accords sur des questions cruciales ayant un impact sur les droits de l’homme, telles que la crise de la dette souveraine, les programmes de protection sociale, la sécurité alimentaire, le changement climatique ou la liberté sur Internet », a déclaré Meenakshi Ganguly, directrice adjointe de la division Asie de l’organisation.

Evan Vucci/AP

Evan Vucci/AP

Ganguly a ajouté que les membres ne devraient pas « hésiter à discuter ouvertement de défis tels que la discrimination sexuelle, le racisme et d’autres obstacles bien ancrés à l’égalité, y compris avec l’Inde hôte, où les droits civils et politiques se sont fortement détériorés sous l’administration Modi ».

Le sommet a lieu quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’un accord historique permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales en toute sécurité via la mer Noire ne serait pas rétabli tant que les pays occidentaux ne répondraient pas à ses exigences concernant les exportations agricoles russes.

L’accord initial avait été négocié par l’ONU et le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais la Russie a refusé de le prolonger en juillet, se plaignant qu’un accord parallèle promettant de supprimer les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d’engrais n’avait pas été respecté.

La Russie a dépêché le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov comme son principal représentant au G20. Erdogan lui-même était présent dans la capitale indienne et d’autres ont déclaré avant le sommet qu’ils espéraient pouvoir trouver des solutions, même si l’armée russe poursuit ses attaques contre les ports ukrainiens.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré vendredi à la presse à New Delhi qu’il était « scandaleux » que la Russie bloque et attaque les ports ukrainiens après avoir mis fin à l’accord céréalier.

« La guerre du Kremlin détruit également des vies bien au-delà de l’Ukraine, y compris ici même en Asie du Sud », a-t-il déclaré. « Plus de 250 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde et, en attaquant délibérément les ports ukrainiens, le Kremlin les prive de la nourriture dont ils ont désespérément besoin. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il espérait mobiliser des ressources internationales pour contrecarrer l’impact des mesures russes sur l’approvisionnement alimentaire mondial. Son gouvernement a annoncé que Londres accueillerait un sommet mondial sur la sécurité alimentaire en novembre en réponse aux actions de Moscou.

Les alternatives pourraient inclure des routes terrestres ou l’acheminement des céréales hors d’Ukraine par barge fluviale.

Le gouvernement de Sunak a également déclaré que des avions de la Royal Air Force survoleraient la mer Noire dans le cadre des efforts visant à dissuader la Russie de frapper des cargos transportant des céréales d’Ukraine vers les pays en développement.

Des centaines d’exilés tibétains ont manifesté loin du lieu du sommet pour condamner la participation chinoise à l’événement et exhorter les dirigeants à discuter des relations sino-tibétaines.

Avant le début officiel de la réunion, Modi a rencontré le président américain Joe Biden peu après son arrivée vendredi soir.

Kurt Campbell, conseiller de la Maison Blanche, a ensuite déclaré aux journalistes qu’il y avait « une chaleur et une confiance indéniables entre les deux dirigeants ».

Les dirigeants des États-Unis, de l’Inde, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis travaillaient à finaliser un accord commun sur les infrastructures impliquant le transit maritime et ferroviaire entre l’Inde et le Moyen-Orient vers la Turquie et au-delà, dans l’espoir qu’il puisse être annoncé à New Delhi lors du sommet. .

Campbell a qualifié l’accord émergent de projet potentiellement « bouleversant » et a déclaré que « le plus fervent partisan de cette initiative est l’Inde ». Dans le passé, a déclaré Campbell, les dirigeants indiens ont eu « une réaction presque instinctive » pour résister à des projets multilatéraux aussi massifs.

« C’est le dernier moment où les choses se mettent en place ou non », a déclaré Campbell. « Avec des contrats énormes, extrêmement ambitieux, on arrive toujours à cet endroit. »

Alors que Biden se rendait à New Delhi, les responsables de l’administration américaine ont cherché à minimiser le fait que l’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’avait pas été invité à s’adresser au G20.

Le dirigeant ukrainien a fait des apparitions régulières, virtuelles et en personne, lors de ces forums internationaux depuis le début de la guerre, il y a plus de 18 mois, pour rallier ses alliés à rester déterminés à soutenir l’Ukraine.