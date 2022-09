Le G Cloud de Logitech bat le Steam Deck de ces 5 façons

Maintenant, le G Cloud Gaming Handheld de Logitech a été officiellement dévoilé, ce qui est évident pour voir comment il se compare au populaire Steam Deck de Valve. Et après avoir fait cela, il est évident que la console de Logi gagne dans plusieurs domaines que vous n’auriez peut-être pas prévus.

D’une certaine manière, le G Cloud rivalise également avec la Nintendo Switch, mais le Steam Deck ressemble – et ressemble – à un rival plus proche de la console portable de Logitech, c’est donc ce sur quoi je me concentre ici.

1. Prix

Commençons par le coût de ces appareils. Vous pourriez penser que ce n’est pas pertinent car les deux consoles ont le même RRP de 349 $, mais Logitech vend le G Cloud pour 299 $ jusqu’à la date de lancement du 17 octobre.

En supposant que Logitech n’ait pas les mêmes problèmes que Valve, vous n’aurez pas non plus à attendre des mois et des mois pour qu’il arrive.

Willis Lai/Fonderie

2. Taille et poids

Il est bien connu que le Steam Deck est un peu une bête. Mettez-le dans l’étui de transport fourni et dans votre sac à dos et vous aurez à peine de la place pour quoi que ce soit d’autre à l’intérieur.

Le Deck pèse 669 g, mais Logitech a réussi à maintenir le G Cloud Gaming Handheld à un poids plus gérable de 463 g, soit plus de 30 % plus léger.

Il est également plus compact, malgré la même taille d’écran, à 257 x 117 x 33 mm par rapport aux 298 x 117 x 49 mm du Steam Deck. Et ces chiffres G Cloud sont arrondis !

3. Écran

L’écran 7 pouces du G Cloud dépasse le Steam Deck de plusieurs façons.

Tout d’abord, il a une résolution plus élevée de Full HD (1920 x 1080) par rapport à HD (1280 x 800) de sorte que vous obtenez un nombre beaucoup plus élevé de pixels par pouce – 315ppi par rapport à 215ppi.

Deuxièmement, Logitech cite un niveau de luminosité plus élevé de 450 nits, soit 50 nits de plus que Valve. Ce n’est pas une énorme différence, mais plus lumineux, c’est mieux.

4. Services et applications

Cela peut sembler évident pour un appareil construit autour du cloud gaming, mais le G Cloud a un bien meilleur accès aux services et aux applications que le Steam Deck. Il a Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Steam Link et Google Play.

Certes, vous pouvez obtenir Xbox Game Pass sur le Steam Deck, mais ce n’est pas natif car vous devez utiliser le navigateur Microsoft Edge comme solution de contournement.

Google Play, cependant, est un véritable point fort car cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux Android ainsi qu’exécuter des applications telles que Chrome et YouTube. Et cela fait du G Cloud un appareil beaucoup plus polyvalent.

5. Autonomie de la batterie

Valve cite une autonomie de 2 à 8 heures pour le Steam Deck et je ne connais personne qui se rapproche du chiffre supérieur, en particulier lors des jeux.

Le Logitech peut fonctionner beaucoup plus longtemps : quatre heures complètes de plus que la revendication optimiste de huit heures de Valve. Logitech dit que le G Cloud gérera plus de 12 heures.

Willis Lai/IDG

Le Logitech G Cloud est-il une évidence ?

L’ordinateur de poche de Logitech a peut-être remporté ces batailles particulières, mais l’ordinateur de poche G Cloud Gaming ne bat pas le Steam Deck sur tout.

Bien qu’ils semblent presque identiques, ils ont des approches très différentes du jeu. Comme son nom l’indique, le G Cloud est conçu pour le cloud gaming et dispose donc d’un processeur de niveau smartphone (un Qualcomm Snapdragon 720G).

Il n’a pas besoin de plus de puissance, car le service GeForce Now de Nvidia fait tout le travail fastidieux. Ceci, ainsi que le Xbox Game Pass, nécessitent tous deux que vous vous abonniez pour jouer à des jeux, il est donc important de garder ces coûts supplémentaires à l’esprit.

Il convient également de noter que le G Cloud n’a pas la 5G pour une connexion Internet lorsque vous êtes loin d’un réseau Wi-Fi.

Le Steam Deck n’a peut-être pas la plus grande autonomie de batterie, mais c’est un appareil puissant avec un APU AMD qui utilise l’architecture Zen 2 et dispose de 16 Go de RAM. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’une bonne connexion Internet pour que les jeux fonctionnent correctement, où que vous soyez.

De plus, étant donné que le Steam Desk est un appareil Valve, il est également mieux adapté à ceux qui possèdent de grandes bibliothèques de jeux Steam plutôt qu’à ceux qui souhaitent s’inscrire au Xbox Game Pass.