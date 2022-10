Le G-7 exige le retrait de la Russie d’Ukraine et promet un soutien continu

Les nations du Groupe des Sept se sont engagées mardi à continuer de répondre aux “besoins urgents” de l’Ukraine en équipement militaire et ont exigé que la Russie “retire complètement et sans condition toutes ses troupes et son équipement militaire d’Ukraine”, y compris la Crimée et toutes les régions “annexées”. Dans un discours prononcé lors de la réunion, tenue par vidéo entre les dirigeants des États-Unis, du Canada, du Japon et des principaux alliés européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a détaillé une deuxième journée consécutive de bombardements russes de zones civiles, loin des lignes de front de la guerre. . Mardi a apporté des dizaines de drones armés, “plus 28 lancements de missiles russes”, leur a-t-il dit. “Et c’est juste pour ce matin.”

Plus tard, dans son discours habituel du soir aux Ukrainiens, Zelensky a déclaré que 20 missiles russes et « la plupart » des 15 drones d’attaque avaient été abattus. Les citoyens travaillaient “rapidement et efficacement” pour réparer les dégâts de lundi, a-t-il dit, et “sans les frappes d’aujourd’hui, nous aurions déjà rétabli l’alimentation électrique, l’approvisionnement en eau et les communications que les terroristes ont endommagées hier”.

Zelensky a fait appel à plusieurs reprises au G-7 pour un «bouclier aérien» plus complet pour l’Ukraine. “Lorsque l’Ukraine recevra un grand nombre de systèmes de défense aérienne modernes et efficaces, l’élément clé de la terreur russe – les frappes de missiles – cessera de fonctionner”, leur a-t-il dit. La Russie, a-t-il dit, était déjà en train de perdre la guerre, mais le président Vladimir Poutine, “qui est maintenant dans les dernières étapes de son règne, a encore de la place pour une nouvelle escalade”.

L’attaque massive de lundi a poussé les habitants des zones urbaines paisibles à courir vers des abris, alors que des bâtiments administratifs et des résidences ont été détruits. Les frappes ont provoqué une indignation généralisée, ainsi qu’un optimisme accru au sein de l’administration Biden selon lequel les pays jusque-là réticents se joindraient à la condamnation de la Russie lors d’un vote prévu plus tard cette semaine à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les États-Unis et la Russie ont exercé de fortes pressions auprès des 193 pays membres de l’ONU, dont 35 se sont abstenus la dernière fois que l’assemblée a voté sur une résolution de condamnation, à peine 10 jours après l’invasion initiale de l’Ukraine par la Russie en février. Le vote n’est pas contraignant mais est considéré par son parrain américain et ses alliés occidentaux comme un test important du rejet mondial de la Russie.

La Chine et l’Inde, dont les dirigeants ont publiquement contesté les actions de Moscou, seront surveillées de près – bien qu’il y ait peu d’indications que l’un ou l’autre adoptera une position ferme. Il en sera de même pour des pays comme les Émirats arabes unis, qui ont hésité entre approuver et s’abstenir lors des précédents votes condamnant la Russie.

Le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed al-Nahyan s’est rendu à Moscou mardi, où Poutine lui a dit que son pays pourrait jouer un rôle “significatif” dans les efforts visant à trouver une solution en Ukraine. Mohamed, considéré comme un proche partenaire de défense des États-Unis, a ensuite publié sur Twitter des photos de lui avec Poutine, accompagnées d’un message disant qu’ils avaient “discuté de plusieurs questions d’intérêt commun, dont la crise ukrainienne, et de l’importance d’engager un dialogue pour réduire les tensions et parvenir à une solution diplomatique.

Lors d’une réunion internationale la semaine dernière, Valentina Matviyenko, présidente du Conseil de la Fédération de Russie, ou chambre haute, a appelé à des pourparlers entre les parlements russe et ukrainien dans une représentation théâtrale de la volonté de la Russie de discuter de la paix. Mais la proposition avait peu de crédibilité, venant après la demande de Poutine que l’Ukraine accepte l’annexion illégale par Moscou des territoires ukrainiens de Crimée (en 2014) et maintenant Zaporizhzhia, Donetsk, Louhansk et Kherson.

L’Ukraine soutient qu’il n’y a aucun intérêt à dialoguer ou à négocier tant que la Russie n’aura pas mis fin à la guerre et retiré ses troupes de toutes les zones situées à l’intérieur des frontières territoriales internationalement reconnues de l’Ukraine. “Nous devons admettre le fait évident”, a déclaré Zelensky aux dirigeants du G-7. “Il ne peut y avoir de dialogue avec ce dirigeant de la Russie, qui n’a pas d’avenir. Lui-même a rejeté le dialogue.

Dans un communiqué après leur réunion, les dirigeants du G-7 ont salué la « préparation de Zelensky pour une paix juste », qui, selon eux, incluait la restauration complète de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ; sauvegarder sa capacité future à se défendre ; assurer son redressement et sa reconstruction, y compris en utilisant des fonds russes ; et poursuivre la responsabilité des crimes de guerre russes.

Après sa rencontre avec Mohamed, Poutine a reçu Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Grossi, qui a rencontré la semaine dernière Zelensky et prévoit de retourner en Ukraine, a déployé d’intenses efforts pour établir une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie. Le voisinage immédiat des réacteurs a été bombardé au cours des derniers mois, les deux parties accusant l’autre.

Poutine, qui a menacé d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine alors que ses forces ont perdu du terrain, a critiqué “des éléments de politisation dangereuse excessive de tout ce qui a trait à l’activité nucléaire” lors de sa rencontre avec Grossi, selon l’agence de presse russe Interfax. Il a dit “ce sera notre plaisir de discuter de toutes nos questions d’intérêt mutuel, et peut-être de préoccupation”, y compris l’installation de Zaporizhzhia.

Pendant ce temps, Energoatom, l’agence ukrainienne de l’énergie, a accusé mardi la Russie d’avoir kidnappé un deuxième haut responsable de l’usine, qui est exploitée par du personnel ukrainien sous contrôle russe. “Ils continuent de le détenir dans un lieu inconnu et [are] utilisant probablement des méthodes de torture et d’intimidation », a déclaré l’agence sur sa chaîne Telegram. À la fin du mois dernier, les Russes ont arrêté puis relâché le directeur ukrainien de l’établissement.

Une grande partie de la discussion du G-7, tenue en privé entre les dirigeants après le discours de Zelensky, concernait la demande « urgente » de systèmes de défense aérienne de l’Ukraine. Mais les dirigeants ont promis leur soutien continu à l’Ukraine plutôt que toute expansion significative de celle-ci, a déclaré un responsable ayant une connaissance directe de la conversation, qui a parlé sous couvert d’anonymat de la réunion à huis clos.

Le président Biden, a déclaré le responsable, “a souligné l’importance” des systèmes, mais rien n’indiquait que les États-Unis étaient prêts à aller au-delà des engagements qu’ils avaient déjà pris pour les fournir.

L’administration “travaille dur” pour livrer à l’Ukraine les deux premières unités d’un système de défense aérienne de milieu de gamme promis, le NASAMS, a déclaré le coordinateur du Conseil de sécurité nationale John Kirby aux journalistes à Washington. Les responsables de la Défense ont déclaré que le système devrait être livré d’ici décembre. Six unités supplémentaires sont également destinées à l’Ukraine, mais leur fabrication prendra probablement un an ou plus.

Kirby a noté que l’Ukraine possède déjà des éléments d’une “défense aérienne en couches” dans son arsenal, y compris des Stingers à courte portée envoyés au début du conflit et des systèmes S-300 de fabrication russe à plus longue portée datant de l’ère soviétique. L’Ukraine a déclaré avoir abattu environ la moitié des quelque 80 missiles que la Russie a tirés lundi sur des villes éloignées des lignes de front, la plupart étant des missiles de croisière à lancement aérien.

“Il n’y a pas de système d’armes à balles argentées qui soit mieux utilisé contre les missiles de croisière”, a déclaré Kirby, ajoutant que les variables incluent le délai de détection après le lancement et leur trajectoire de vol. « Il n’y a pas un seul système qui résoudra ce problème d’une façon ou d’une autre.

« Je ne vais pas devancer où nous en sommes dans le processus de décision » quant aux armes à envoyer et quand, a-t-il ajouté. « Nous avons fourni des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine et nous prévoyons de continuer. Quand il y aura quelque chose à annoncer à cet égard… nous le ferons.

En Allemagne, le magazine Der Spiegel a déclaré que le premier des quatre systèmes allemands de défense aérienne IRIS-T montés sur véhicule était arrivé en Ukraine, un jour après que la ministre de la Défense Christine Lambrecht a déclaré que l’expédition des systèmes promis depuis longtemps était accélérée.

À Bruxelles, où un rassemblement du “groupe de contact” ukrainien de plus de 40 pays fournissant des fournitures à l’Ukraine est prévu cette semaine, ainsi qu’une réunion des ministres de la défense de l’OTAN, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes qu’ils discuteraient de la manière de ” accélérer la production » d’équipements de défense, à la fois pour l’envoyer en Ukraine et pour reconstituer leurs propres stocks. Les systèmes allemands, a-t-il dit, étaient “quelque chose que l’Allemagne s’attendait à commander pour elle-même”.

“Je m’attends à ce que les ministres prennent des décisions … sur la manière d’utiliser le processus de planification de l’OTAN” pour convenir d’objectifs de production et fournir à l’industrie des commandes à long terme, a-t-il déclaré.

Les prix de l’énergie ont également été un thème majeur des discussions du G-7, les dirigeants déclarant que bien qu’il y ait eu de bons progrès en matière de réduction de la consommation d’énergie, “il y avait des inquiétudes sur les prix et un large accord sur le fait qu’il fallait faire plus grâce à des mécanismes comme le pétrole et plafonnement des prix du gaz », a déclaré le responsable ayant une connaissance directe des pourparlers. Biden, a déclaré le responsable, a parlé de la volonté des États-Unis de soutenir le marché de l’énergie avec des livraisons de gaz naturel liquéfié et s’est dit préoccupé par les réductions de production annoncées par le cartel OPEP Plus, dont la Russie et l’Arabie saoudite sont membres.

Kirby a ensuite déclaré aux journalistes que l’administration était en train de “réexaminer” les relations des États-Unis avec l’Arabie saoudite.