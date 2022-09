“La coalition doit être plus large, et c’est la phase diplomatique [negotiators] sont en train d’entrer », a déclaré un responsable européen, demandant l’anonymat pour discuter de délibérations sensibles.

Deux mois après avoir accepté d’explorer les limites de prix sur les ventes de pétrole russe, les pays du G-7 tentent toujours de recruter davantage de pays pour se joindre à leurs efforts avant d’entamer des discussions plus détaillées sur les spécificités de la politique, selon des responsables américains et européens.

Les dirigeants étrangers et les responsables financiers auront plusieurs réunions au cours des deux prochains mois – à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington et aux sommets multilatéraux à l’étranger – pour discuter du mécanisme. Les négociateurs s’attendent à ce que le Groupe des 20 nations – ou 19 avec la Russie exclue – ait pris une décision au moment où ils se réuniront à Bali, en Indonésie, à la mi-novembre.

“On s’attendra à ce que les pays du G-20 aient été en mesure, à ce moment-là, de communiquer leur éventuelle participation”, a déclaré le responsable européen. Jusque-là, aucune discussion sur le prix spécifique en vertu duquel autoriser la vente de pétrole brut russe, de produits raffinés de grande valeur et de produits raffinés de faible valeur n’a eu lieu entre alliés.

“Nous avons des notions de ce que peuvent être les chiffres, mais ce ne sont que des chiffres sans fondement technique solide”, a déclaré le responsable européen.

Ces derniers jours, les négociateurs du G-7 ont officialisé leur intention de poursuivre le plafonnement des prix, après l’avoir annoncé à l’issue du récent sommet alpin. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a suggéré que les États-Unis n’ont pas nécessairement besoin de la participation de la Chine ou de la Russie pour que la politique ait l’effet escompté.

“Nous voyons déjà cette initiative porter ses fruits parce que les pays qui achètent du pétrole russe à des prix très réduits”, a déclaré Yellen sur MSNBC après avoir rencontré les négociateurs du G-7 le 2 septembre. “Nous avons un impact.”

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration Biden s’attend à ce que le plafonnement des prix entre en vigueur d’ici la fin de l’année.

