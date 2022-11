Le G-7 accepte de réparer et de défendre l’infrastructure de l’Ukraine face à l’attaque russe

MÜNSTER, Allemagne – Des diplomates de haut niveau des principales démocraties industrialisées du monde ont convenu vendredi d’unir leurs efforts pour aider l’Ukraine à réparer et à défendre ses infrastructures énergétiques et hydrauliques, qui ont été attaquées sans relâche par des missiles de croisière russes et des drones “kamikazes”.

“Si nous laissons cela être contesté en toute impunité, alors les fondements de l’ordre international commenceront à s’éroder et finiront par s’effondrer, et aucun de nous ne peut se permettre que cela se produise”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un discours aux côtés de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena. Baerbock.

La déclaration du G-7 signée par chaque nation a annoncé la mise en place d’un “mécanisme de coordination” pour aider l’Ukraine à “réparer, restaurer et défendre ses infrastructures énergétiques et hydrauliques essentielles”. Il n’a pas fixé de calendrier de mise en œuvre, mais les diplomates présents à l’événement ont déclaré qu’il était important d’agir immédiatement compte tenu de l’arrivée de l’hiver.

Les réunions des ministres des États-Unis, d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, du Japon, du Canada et d’Italie ont également inclus des discussions sur la fourniture à l’Ukraine des systèmes sophistiqués de défense aérienne dont elle a besoin pour repousser les tirs de missiles et de drones russes, ont déclaré des responsables. a dit.

Une fois la connexion rétablie, Kuleba a terminé d’informer les pays des dommages importants causés à l’infrastructure ukrainienne par les drones fournis par l’Iran et a appelé à un soutien et à une pression plus importants sur la Russie. Quarante pour cent du système électrique ukrainien a été endommagé par des attaques russes qui ont laissé 4,5 millions de personnes à travers le pays sans électricité, dont 450 000 habitants à Kyiv.

Un responsable français a déclaré que l’Occident se concentrait sur la manière dont il pouvait aider les habitants des villes ukrainiennes à survivre à l’hiver en fournissant des générateurs, du carburant et des pièces de rechange aux zones qui ont du mal à répondre à leurs besoins en énergie et en chauffage.

Xi a déclaré que les nations devraient “s’opposer à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’armes nucléaires”, mais il a qualifié la situation internationale actuelle de “complexe” et a exhorté toutes les nations à “faire preuve de rationalité et de retenue”.

“Il est clair que la Chine… devient beaucoup plus affirmée, beaucoup plus autonome”, a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’Union européenne, aux journalistes lors du G-7. “Mais pour le moment, de nombreux États membres ont une relation économique forte avec la Chine, et je ne pense pas que nous puissions mettre la Chine et la Russie sur le même niveau.”