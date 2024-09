Le Fyre Festival II annoncé avec une option de billetterie à 1,1 million de dollars

Woo-hoo ! Deuxième round ! C’est parti ! Billy McFarland est sorti de prison et de retour au travail, ce qui ne peut signifier qu’une chose : il recommence ce qui l’a conduit derrière les barreaux. Le Fyre Festival II est prévu pour avril 2025 sur une île privée quelque part entre le Mexique et les Caraïbes.

Les billets pour les quatre jours du festival coûteront 1 400 $ au niveau le plus bas. Le forfait le plus cher vous coûtera la bagatelle de 1,1 million de dollars, en échange de yachts de luxe, de plongée sous-marine et de visites d’île en île. C’est ce qu’on pourrait penser. Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, le Fyre Fest original en 2017 n’était rien de moins qu’un désastre lamentable unique en son genre. McFarland allait essayer de se racheter avec un festival de rattrapage l’année suivante, mais j’imagine que les plans changent lorsque vous êtes frappé de multiples accusations de fraude.

Quoi qu’il en soit, McFarland a maintenant atteint l’âge exponentiellement plus sage de 32 ans, et a apparemment passé l’année dernière à planifier FF2 : « Nous avons la chance d’affronter cette tempête et de vraiment diriger notre navire dans tout le chaos qui s’est produit, et si cela se fait bien, je pense que Fyre a une chance de devenir ce festival annuel qui prend vraiment le dessus sur l’industrie des festivals », a-t-il déclaré. Actualités NBC.

Il a dit qu’il avait engagé une société de production pour le festival, bien qu’il n’ait pas révélé le nom de la société. Il n’a pas non plus engagé d’artistes. Mais nous sommes encore à sept mois de la date prévue du début du festival, soit un mois de plus que celui que McFarland s’est donné pour planifier le Fyre Fest ’17. Cela devrait aller. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander des billets – oui, vous devez le faire – ici.