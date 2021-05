«Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas la dernière fois que le monde sera confronté à la menace d’une pandémie», Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lundi à l’assemblée annuelle de l’agence onusienne des ministres de la Santé de ses 194 États membres. «C’est une certitude évolutive qu’il y aura un autre virus avec le potentiel d’être plus transmissible et plus mortel que celui-ci.»

Sur une note plus positive, Ghebreyesus a déclaré que le nombre mondial de cas de Covid-19 et de décès signalés avait diminué pendant trois semaines consécutives.

Mais le chef de l’OMS a souligné que le monde reste «Dans une situation fragile» et mis en garde contre toute nation supposant qu’elle est «Hors des bois, peu importe sa [Covid] taux de vaccination. »

Il a également réitéré ses appels précédents aux gouvernements pour qu’ils fassent don de doses d’inoculation de Covid-19 au centre de partage de vaccins COVAX soutenu par l’OMS et l’alliance du vaccin Gavi.

Jusqu’à présent, le déploiement mondial des injections Covid a vu plus de 75% de toutes les doses administrées dans seulement 10 pays, selon les données de l’OMS. Ghebreyesus a dit tel «Injustice scandaleuse» est «Perpétuer» la pandémie. Il a précédemment qualifié la situation de «Vaccin contre l’apartheid».

L’efficacité de la récolte mondiale actuelle de vaccins Covid-19 ne semble pas être compromise par les variantes émergentes du virus, telles que la souche détectée pour la première fois en Inde, a déclaré Ghebreyesus. Mais il a averti que les variantes sont « En constante évolution » et que toutes les souches futures pourraient « Rendre nos outils inefficaces et nous ramener à la case départ. »

