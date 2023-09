Les mammifères sont à la moitié de leur époque sur cette planète. Nous existons depuis environ 250 millions d’années depuis que les mammifères ont évolué sur Terre et il ne nous reste plus que 250 millions d’années avant que la majeure partie de la planète ne soit plus habitable.

Une étude récemment publié dans Nature Geoscience a expliqué que le monde n’est qu’à quelques centaines de millions d’années de la création d’un nouveau supercontinent. Les chercheurs ont utilisé des données sur les mouvements des continents pour créer une nouvelle carte du futur. Les scientifiques ont également utilisé des informations sur ce à quoi ressembleront les fluctuations chimiques de l’atmosphère à l’avenir pour créer une gamme de conditions atmosphériques et géologiques différentes sur ce qu’ils appellent la Pangée Ultima. Vous souvenez-vous d’avoir découvert la Pangée au collège, le supercontinent qui s’est formé il y a plus de 300 millions d’années ? Pangea Ultima est la version 2.0. La réunion de tous les continents regroupés créerait un environnement si dur qu’il empêcherait les mammifères de prospérer.

Dans ce scénario futur, environ 8 à 16 % du grand continent sera habitable pour les mammifères, souligne l’étude. La majeure partie se trouvera dans les limites nord de la Pangée Ultima et dans une petite partie de l’extrémité sud. Avant l’ère industrielle et les émissions qui ont commencé à faire augmenter les températures mondiales, environ 66 % de la planète La masse continentale de cette planète était habitable pour les mammifères, explique l’étude.

« Le supercontinent nouvellement émergé créerait effectivement un triple coup dur, comprenant l’effet de continentalité, un soleil plus chaud et plus de CO2 dans l’atmosphère, d’une chaleur croissante sur une grande partie de la planète », Alexander Farnsworth, associé de recherche principal à l’Université de Bristol et étude auteur, expliqué dans une déclaration en ligne. « Le résultat est un environnement essentiellement hostile, dépourvu de sources de nourriture et d’eau pour les mammifères. »

Les mammifères ont régné sur cette planète grâce à leur capacité à s’adapter aux environnements chauds et froids, mais la plupart des mammifères ne sont pas faits pour vivre dans des environnements extrêmement chauds pendant de longues périodes. Les humains en particulier transpirent pour refroidir naturellement leur corps, mais il existe une sensation de chaleur trop élevée. un monde où les mécanismes naturels de notre corps ne fonctionnent pas. En effet, les mouvements tectoniques créeraient davantage d’éruptions volcaniques à l’avenir, rejetant davantage de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ce qui emprisonnerait davantage de chaleur sur la planète.

« Nous pensons que le CO 2 pourrait passer d’environ 400 parties par million (ppm) aujourd’hui à plus de 600 ppm dans plusieurs millions d’années dans le futur », a déclaré Eunice Lo, chercheuse sur le changement climatique et la santé à l’Université de Bristol et auteur de l’étude. « Bien sûr, cela suppose que les humains cesseront de brûler des combustibles fossiles, sinon nous verrons ces chiffres beaucoup plus tôt. »

On s’attend également à ce que le soleil devienne plus chaud et plus fort dans quelques centaines de millions d’années. Autour Dans 200 millions d’années, rles chercheurs ont estimé que le soleil est susceptible d’émettre environ 2,5 % de rayonnement en plus. « Des températures généralisées comprises entre 40 et 50 degrés Celsius, et des extrêmes quotidiens encore plus élevés, aggravés par des niveaux d’humidité élevés, finiraient par sceller notre sort », a déclaré Farnsworth. La plupart des mammifères et des futurs humains (si notre espèce est toujours là) expireront dans ce qui pourrait être une chaleur permanente de 100 degrés Fahrenheit.

Cela signifie que les côtes de Pangea Ultima seront probablement encore plus humides que nos régions côtières ne le sont aujourd’hui, et que le vaste intérieur se transformera en un vaste désert. Cela réduira la capacité de la planète à fournir suffisamment de végétation pour un approvisionnement alimentaire stable pour toute civilisation humaine qui existe aussi loin dans le futur, ainsi que pour les autres mammifères.

Bien que ceci Ce scénario se situe dans le futur, mais notre planète est actuellement confrontée à des pressions sur la société et les environnements animaux. Le changement climatique provoqué par la combustion de combustibles fossiles a augmenté la température de l’air ambiant à un rythme anormalement rapide au cours des dernières décennies. Sans la formation d’un supercontinent ni le rayonnement d’un soleil plus fort, le monde a connu son l’été le plus chaud de l’hémisphère nordEt un début de printemps alarmant et chaud en Australie.

