Le futur sénateur américain Laphonza Butler entre dans l’histoire de la Californie

Laphonza Butler était dans le Colorado pour un voyage de travail samedi soir lorsqu’elle s’est entretenue pour la première fois avec l’équipe du gouverneur Gavin Newsom au sujet de pourvoir le poste vacant au Sénat américain laissé par le décès de la sénatrice Dianne Feinstein.

« Je n’avais parlé à personne : ni au gouverneur, ni à l’équipe du gouverneur », a déclaré Butler dans une interview au Times. «Je ne savais même pas que mon nom était sérieusement pris en considération.

« Et depuis, c’est une sorte de tourbillon. »

Butler s’est entretenue avec le Times lundi lors de sa première interview depuis sa nomination par le gouverneur, une décision qui la propulsera dans les livres d’histoire en tant que seule femme noire actuellement au Sénat et première sénatrice LGBTQ+ de Californie.

Elle n’avait pas de réponse à la principale question qui préoccupait les observateurs politiques de tout le pays – en particulier les candidats à la course au Sénat de Californie en 2024. Va-t-elle briguer le siège l’année prochaine ou simplement assurer le poste jusqu’en novembre ?

« Je n’ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas », a déclaré Butler. «Je veux me concentrer sur l’honneur de l’héritage du sénateur Feinstein. Je veux consacrer mon temps et mon énergie au service du peuple californien. Et je veux porter son bâton avec l’honneur qu’il mérite et donc je n’en ai vraiment aucune idée.

Butler prêtera serment mardi par la vice-présidente Kamala Harris, son amie proche et alliée. Si elle choisit de briguer un siège au Sénat lors des élections de 2024, sa désignation électorale, sa connaissance d’une longue liste de donateurs et son expérience syndicale pourraient faire d’elle une candidate redoutable.

Bien que Newsom ait précédemment déclaré qu’il nommerait un candidat de remplacement « par intérim » jusqu’en novembre, Butler a déclaré que le gouverneur ne lui avait pas demandé si elle se présenterait lors de leurs conversations sur la nomination.

« Il m’a dit que quelle que soit la personne qu’il nommerait, il avait l’intention de préciser qu’il s’attendrait à ce qu’il fasse tout ce qu’il voulait à ce sujet », a déclaré Butler.

Connue pour sa franchise, la défenseure des droits reproductifs des femmes de 44 ans a déclaré qu’elle n’avait pas proposé un « oui » automatique lorsque l’équipe de Newsom l’appelait.

Se présenter à une fonction publique n’a jamais été sur sa « carte de bingo », mais en tant que présidente d’Emily’s List, une organisation politique nationale qui se concentre sur l’élection de femmes démocrates qui soutiennent l’accès à l’avortement, elle a déclaré qu’elle avait encouragé d’innombrables femmes à diriger lorsqu’elles ont quelque chose à offrir.

« Ce n’était pas une décision facile parce que j’aime mon travail, j’aime ma famille et j’aime ma vie privée, mais j’aime aussi mon pays et j’aime mon État », a déclaré Butler. « Et vous savez, je ne peux pas vraiment être le leader d’Emily’s List et encourager d’autres femmes à faire quelque chose de courageux pour leurs communautés et pour leur pays et je ne suis pas disposée à faire de même. »

Newsom lui a expliqué l’importance d’avoir un défenseur expérimenté des femmes représentant la Californie à Washington à un moment où leurs droits sont attaqués en Amérique.

« Tout ce qu’elle a défendu ces dernières années se retrouve aujourd’hui, en ce qui concerne les régressions des droits, les questions de droits civiques et les questions de droits LGBTQ, les femmes et les filles, les questions liées au droit de vote. Elle est au premier plan de toutes ces choses », a déclaré Newsom lors d’un événement médiatique à San Francisco.

« C’est une personne spéciale », a-t-il déclaré.

Butler a grandi dans la petite ville de Magnolia, dans le Mississippi. Son père est décédé quand elle avait 16 ans et sa mère a jonglé avec plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Sa mère n’a jamais bénéficié d’une assurance maladie stable jusqu’à l’adoption de la loi sur les soins abordables, a-t-elle déclaré lors d’un événement à San Francisco le mois dernier.

« J’ai vu ma mère travailler tous les jours et parfois trois emplois par jour pour m’assurer que mes deux frères et moi avions la possibilité de faire de meilleurs choix et de meilleures chances », a déclaré Butler lundi.

«Je pense que ce que je veux que les Californiens sachent, c’est que je comprends ce que c’est que de grandir et de ne pas avoir l’impression d’avoir été vu. Je comprends ce que c’est que de vivre la pauvreté. Je comprends ce que c’est que de voir nos parents choisir s’ils vont ou non payer le loyer ou s’ils vont acheter des chaussures ou des vêtements d’école.

Butler a déclaré qu’elle avait appris cela grâce à son expérience personnelle et à son travail en tant qu’organisatrice syndicale pour le Syndicat international des employés de service.

Elle a défendu à l’échelle nationale les infirmières, les concierges et le personnel hospitalier de Baltimore, Milwaukee, Philadelphie et d’autres villes avant de se faire un nom en Californie.

Elle a demandé au SEIU de lui permettre d’intervenir et de diriger la plus grande section locale de Los Angeles en 2009 après une Enquête du temps pratiques financières corrompues détaillées de son chef.

Tout en dirigeant la section locale, elle a également été pendant quatre ans présidente du SEIU California, sans doute la main-d’œuvre la plus puissante du Capitole de l’État.

Avant de rejoindre Emily’s List, elle était associée dans le cabinet de conseil politique dirigé par les stratèges politiques chevronnés du gouverneur, désormais connu sous le nom de Bearstar Strategies.

Newsom a déclaré qu’il avait fait la connaissance de Butler alors qu’elle était une leader des droits du travail, le bombardant de questions sur la façon dont il était préparé à une population vieillissante et aux soins de longue durée en Californie.

« Elle était en train de m’éduquer sur le tsunami argenté, comme elle l’appelait, la vague dorée en Californie. En me demandant quelle était ma vision en tant que candidat à un poste en ce qui concerne la lutte contre le vieillissement et le vieillissement de la population en Californie », a-t-il déclaré.

« Il y avait une passion et cela distinguait son leadership. Et cela a toujours marqué une conscience chez moi. J’ai ensuite prêté beaucoup plus d’attention à Laphonza Butler.

Il a pensé à ce moment, a-t-il dit, où il a commencé à réfléchir à la personne à nommer.

Butler semble être la première personne depuis plus de 60 ans à entrer au Sénat avec une expérience en tant que responsable du mouvement ouvrier, selon les archives conservées par le bureau historique du Sénat.

À cet égard, sa nomination « fait partie du mouvement vers la gauche des Démocrates en termes d’idéologie » au cours des douze années écoulées depuis la fin de la Grande Récession, a déclaré Michael Kazin, professeur d’histoire à l’Université de Georgetown, qui a écrit des livres sur l’histoire du parti. et sur le mouvement ouvrier.

Bien que plusieurs sénateurs démocrates aient entretenu des liens très étroits avec le mouvement syndical, dont certains ont été avocats pour de grands syndicats, les ascensions dans les rangs des syndicats ont été plus rares. Cela est particulièrement vrai depuis que le nombre de travailleurs syndiqués aux États-Unis a commencé à diminuer fortement dans les années 1970.

« Laphonza est un organisateur extraordinaire », a déclaré l’ancien maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa. Il a déclaré qu’elle avait peu de pairs avec son « niveau d’expérience en tant que militante communautaire, organisatrice syndicale et maintenant en tant que PDG d’une grande puissance féminine démocrate ».

Villaraigosa a déclaré que le SEIU a toujours eu la réputation d’avoir certains des organisateurs syndicaux les plus puissants de tous les syndicats du pays et qu’elle figure en tête de liste.

« Elle n’est pas une violette qui recule », a-t-il déclaré. « Elle est dure comme un clou, ne fait aucun prisonnier et a le respect de beaucoup. »

Butler était impliqué dans des initiatives politiques majeures, telles que les efforts visant à augmenter le salaire minimum à 15 dollars dans le comté de Los Angeles, puis dans tout l’État. Elle a également été fortement impliquée dans des initiatives à l’échelle de l’État, notamment des mesures soutenues par les syndicats visant à augmenter les impôts sur le revenu des Californiens les plus riches en 2012 et 2016.

« J’ai eu le privilège de m’asseoir à la table avec elle et je n’ai jamais rien vu de pareil », a déclaré Tia Orr, directrice exécutive du SEIU California, à propos de la lutte pour le salaire minimum de 15 dollars. « Elle a été capable, vous savez, de confronter tous ces différents points de vue et toutes ces différentes craintes concernant le départ des entreprises de Californie et elle l’a non seulement adopté en Californie, mais je pense qu’elle en a fait une réalité pour les autres États qui ont suivi. »

Lorsqu’on lui a demandé si Butler était son premier choix en tant que personne nommée ou s’il avait demandé à quelqu’un d’autre s’il voulait le poste, Newsom a simplement répondu qu’elle était « le seul choix ».

« Elle est le meilleur choix », a déclaré le gouverneur. «Je suis fier et honoré d’avoir eu autant de personnes extraordinairement qualifiées qui ont exprimé leur intérêt pour ce travail que j’ai pu engager des conversations, point final, point final. Et je ne pourrais pas être plus fier de l’intérêt de Laphonza, de ses qualifications et de sa volonté de le faire.

Butler n’a également jamais exercé de fonctions électives, un point que certains critiques républicains n’ont pas tardé à souligner.

Newsom a déclaré qu’il n’était pas inquiet à ce sujet parce que sa « profonde expérience gouvernementale » et sa solide compréhension du fonctionnement du processus législatif, tant au niveau national que local, la rendent « qualifiée au niveau supérieur ».

Sue Dunlap, présidente et directrice générale de Planned Parenthood Los Angeles, connaît Butler depuis plus d’une décennie et l’a décrite comme une leader unificatrice à travers diverses campagnes et mouvements sociaux. C’est quelqu’un qui peut produire des résultats non seulement pour les syndicats ou l’accès à l’avortement, mais aussi pour les droits LGBTQ+ et les questions de justice économique et raciale, a déclaré Dunlap.

« Je pense que c’est ce que Laphonza apporte, la capacité de travailler avec tout le monde mais aussi de relier les points entre les mouvements », a déclaré Dunlap. « Il s’agit vraiment de cohésion plutôt que de considérer l’une ou l’autre des choses dont nous parlons comme une seule question. »

Des questions ont été soulevées concernant la résidence de Butler et le fait qu’elle ne vit plus en Californie. Il est peu probable que cela affecte sa nomination ou une campagne potentielle si elle décide de se présenter, étant donné sa longue histoire dans l’État. Mais Emily’s List a modifié son site Web pour supprimer la référence à Butler vivant dans le Maryland.

« Sur 40 millions de Californiens, Gavin Newsom n’a pas réussi à en trouver un seul pour représenter notre État ? Le président du GOP du comté d’Orange, Fred Whitaker, a déclaré dans un communiqué.

Butler a déclaré qu’elle avait déménagé dans le Maryland avec son partenaire, Neneki Lee, et sa jeune fille Nylah en septembre 2021 et avait loué sa maison à Los Angeles. Elle a dit qu’elle avait un bail à Los Angeles et qu’elle vivrait en Californie et ferait des allers-retours depuis Washington.

Le rédacteur en chef du Times, David Lauter, et les rédacteurs du Times, Queenie Wong et Seema Mehta, ont contribué à ce rapport.