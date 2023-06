Le futur propriétaire de Commanders fait un investissement substantiel dans Joe Gibbs Racing

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

Joe Gibbs a trouvé un investisseur, et ils ont tous les deux un lien avec les commandants de Washington de la NFL.

Gibbs est associé aux Commanders depuis des décennies, ayant remporté trois Super Bowls en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe. Josh Harris aura bientôt une connexion beaucoup plus profonde une fois que son offre d’achat de l’équipe de la NFL sera approuvée.

Harris Blitzer Sports Entertainment a fait ce que JGR appelle un « investissement important » avec Arctos Partners dans l’organisation de course, qui a remporté cinq titres de Coupe. Gibbs, à son tour, deviendra un partenaire limité de HBSE et sa propriété des 76ers de Philadelphie de la NBA et des Devils du New Jersey de la LNH, en attendant l’approbation de la NBA et de la LNH.

« Ces dernières années, j’ai eu la chance de connaître l’entraîneur Gibbs et je suis fier de le compter comme un ami et un conseiller de confiance », a déclaré Harris dans un communiqué. « Joe est un gagnant. D’abord dans le football, puis avec Joe Gibbs Racing, il a dirigé des organisations qui construisent des cultures gagnantes basées sur des valeurs fortes et un profond engagement envers la famille et la foi.

« Cet investissement et ce partenariat visent à soutenir sa vision et à permettre à Joe Gibbs Racing de poursuivre son palmarès d’excellence dans le futur. »

Gibbs est membre du Pro Football Hall of Fame et du NASCAR Hall of Fame.

« Josh Harris, David Blitzer et toute leur équipe ont une vision qui a permis de créer des franchises gagnantes dans le basket-ball, le hockey, le football et les sports pour les jeunes », a déclaré Gibbs dans un communiqué. « Leurs équipes sont parmi les plus performantes de leurs ligues en termes d’audience et de parrainage croissants et leur engagement envers les communautés dans lesquelles ils travaillent est sans précédent.

« Je suis ravi de rejoindre la famille HBSE et d’avoir leur soutien dans la croissance de Joe Gibbs Racing. »

Il y aura également un soutien de Gibbs aux nouveaux propriétaires des Commanders. Figure bien-aimée parmi les fans de Commanders, Gibbs a publié une déclaration lorsque l’accord de Harris pour acheter l’équipe a été annoncé. L’achat des Commanders par Harris devrait être finalisé le mois prochain.

« J’ai eu l’occasion de connaître Josh Harris et l’équipe de direction au cours de ce processus et de soutenir pleinement ses efforts pour diriger le nouveau groupe de propriété des commandants », a déclaré Gibbs le mois dernier. « La NFL a beaucoup grandi depuis que j’étais entraîneur dans cette ligue, mais ce qui n’a pas changé, c’est ma conviction qu’avec un excellent leadership de la part du sommet, la volonté de gagner sur le terrain et un engagement envers la culture, les équipes de championnat sont créées.

« Josh et son équipe partagent ces valeurs, et je m’engage à faire ce que je peux pour reconnecter cette grande franchise à la communauté, à la base de fans et aux anciens. »

L’investissement HBSE devrait aider JGR et toute question de stabilité. Selon le communiqué de presse, l’investissement minoritaire vise à soutenir la vision de Gibbs pour la croissance de JGR en tant qu’entreprise familiale.

Joe Gibbs a 82 ans. On s’attendait à ce que ses fils dirigent l’entreprise, mais JD Gibbs est décédé en 2019 d’un trouble neurologique dégénératif et Coy Gibbs est décédé dans son sommeil en novembre.

La belle-fille de Gibbs, Heather Gibbs, la veuve de Coy, a joué un rôle plus actif depuis la mort de son mari. Leur fils, Ty Gibbs, est une recrue dans la Cup Series cette année et est 18e au classement de la Coupe au volant de JGR.

Le petit-fils de Joe Gibbs, Jackson Gibbs (fils de JD et Melissa Gibbs), est un démonte-pneus pour l’organisation. L’un des frères de Jackson, Miller Gibbs est un receveur large à Appalachian State qui entre dans sa dernière année et s’est également davantage impliqué avec JGR ces derniers mois.

« JD a passé toute sa vie professionnelle à construire notre équipe de course, puis Coy, quand son frère est tombé malade, est intervenu, et Coy et son fils Ty, tout ce qui s’est passé, Heather entre maintenant dans notre rôle de propriétaire – c’est la famille », Gibbs dit plus tôt cette année.

Le président de JGR, Dave Alpern, ami d’enfance de JD et cadre de longue date de JGR, continue de diriger les opérations quotidiennes.

« Chez HBSE, notre définition de la victoire s’étend au-delà de la surface de jeu pour avoir un impact positif sur les communautés que nous servons », a déclaré Blitzer, un partenaire limité de HBSE. « Coach Gibbs et son équipe incarnent cela, et nous sommes ravis de le soutenir, lui et son équipe, alors qu’ils continuent de grandir. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @ bobpockrass et inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass .

