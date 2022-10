Le futur premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, présente son plan pour les 100 premiers jours au pouvoir

David Eby présentera un plan pour ses 100 premiers jours de mandat lors d’une conférence de presse vendredi.

Eby devrait être déclaré chef des néo-démocrates au pouvoir en Colombie-Britannique aujourd’hui au milieu d’une controverse autour d’une course à la direction où son seul rival a été disqualifié.

L’acclamation assure sa position de premier ministre désigné du NPD au pouvoir. Il est sur le point de devenir le 37e premier ministre de la province lorsque le premier ministre John Horgan prendra sa retraite au début de décembre.

Eby prendra la parole à 10h30 PT au Chan Centre à Vancouver. CBC diffusera l’événement en direct.

Anjali Appadurai a été retirée de la course à la direction par l’exécutif du NPD de la Colombie-Britannique après qu’un rapport a révélé qu’un tiers avait sollicité des adhésions frauduleuses en son nom.

Eby a déclaré qu’il partage les sentiments mitigés et la tristesse des membres du parti à propos de la fin de la course à la direction et espère qu’Appadurai et ses partisans pourront trouver une maison avec les néo-démocrates car ils apportent beaucoup d’énergie au parti.

Eby, 46 ans, est un ancien procureur général de la Colombie-Britannique et ministre du Logement.