Malgré une série de jeux annulés, Amazon ne fermera pas son studio de jeux. Bloomberg rapporte qu’Andy Jassy, ​​qui est sur le point de succéder au poste de PDG de Jeff Bezos, s’est engagé à soutenir Amazon Game Studios.

Cela vient après un rapport détaillé de Bloomberg sur les problèmes auxquels le studio est confronté. Mike Frazzini, le chef d’AGS, a démenti ces informations et a maintenant le soutien du nouveau PDG.

En juin de l’année dernière, AGS a annulé Creuset, un an plus tôt Intensité a été supprimé et l’année précédente Se détacher est allé sur le billot. Nouveau monde a été retardé d’un lancement à la mi-2020 à une certaine période cette année.





Andy Jassy, ​​qui prendra la relève en tant que PDG d’Amazon plus tard cette année (actuellement PDG d’Amazon Web Services)

Amazon Lumberyard, un moteur de jeu issu du moteur CryTek, a été blâmé pour certains des problèmes de développement – Se détacher, Creuset et Nouveau monde étaient / sont basés sur Lumberyard. Il n’y a eu aucun commentaire officiel sur l’avenir du moteur de jeu interne.

Christoph Hartmann, qui a été nommé vice-président d’AGS en 2018, a assoupli la restriction d’utilisation de Lumberyard et certaines équipes du studio auraient expérimenté l’Unreal Engine, donc Lumberyard n’est pas nécessairement sûr.

Pour le moment, Amazon Game Studios essaiera de surmonter les difficultés. «Réussir tout de suite est évidemment moins stressant, mais quand cela prend plus de temps, c’est souvent plus agréable», a écrit Jassy dans le courriel envoyé aux employés lundi.

Ceci est en contraste frappant avec Google, qui a mis fin au studio de jeux Stadia, qui a été créé il y a à peine deux ans (AGS a été fondée en 2012).

