Denise Van Outen est gelée hors de Dancing on Ice après une mauvaise chute, mais elle n’est pas la seule à se sentir dans le froid.

La présentatrice de télévision adore flirter au travail – mais les plaisanteries coquines s’arrêtent lorsqu’elle rentre chez son futur mari Eddie Boxshall.

Et il commence à être agacé par le manque de remarques effrontées de l’ancien hôte du Big Breakfast.

Eddie a déclaré: «Cela me donne la bosse. Commencez à le lancer un peu dans ma direction.

Le mois dernier, Den, 46 ans, qui raconte l’émission de téléréalité TOWIE, est tombée en répétant pour Dancing on Ice avec son partenaire pro-patineur Matt Evers.

Elle s’est luxée une épaule, a subi trois fractures et a été contrainte de quitter le concours ITV.

Elle a peut-être besoin d’une intervention chirurgicale en trou de serrure et a déclaré: «Le patinage sur glace n’est pas pour moi. J’ai pensé que ce serait plus facile.

Dans un podcast récent, elle a parlé de sa nature extravertie et de sa vie avec le négociant en matières premières Eddie, 46 ans, qu’elle a rencontré en 2014.

Elle a dit: «Je ne flirte pas avec lui. Je flirte avec tout le monde au travail, je suis naturellement dragueur. C’est flanter – plaisanteries flirty. Je ne veux rien dire par là.







Et elle a ajouté que, comme pour des millions de couples, la pandémie avait mis à rude épreuve leur relation.

Den a déclaré: «Nous avons été enfermés ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et certaines choses sont survenues.

« Si nous essayons de nous asseoir et de parler de choses, nous finirons par nous chamailler. »

La star de la scène Den et Eddie ont reçu des conseils de la thérapeute pyschosexuelle Cate Mackenzie.







Bizarrement, le gourou de l’amour a décrit Den comme une «pieuvre occupée» et Eddie comme plus une «tortue» – quelqu’un qui a besoin de temps d’arrêt pour se connecter.

Eddie a dit qu’il voulait qu’elle «retrouve cette petite poche d’espace» pour qu’ils puissent rallumer la flamme.

Den, s’exprimant dans l’émission audio Web Before We Say I Do, a ajouté: «Je suis très conscient que je nous mets dans des situations où je ne donne pas assez.

«Je ne suis pas aussi affectueux que je devrais l’être et j’ai l’impression d’avoir un peu perdu mon chemin dans la relation.

«C’est une bonne relation, mais je pense que cela pourrait être mieux si nous prenons le temps de discuter de ce qui nous dérange l’un pour l’autre afin que nous puissions aller de l’avant.»

Eddie et Den, dont la fille Betsy et son ex Lee Mead a dix ans, ont emménagé ensemble il y a deux ans.

Eddie a un fils et une fille d’un précédent mariage.