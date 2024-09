Le futur espoir des Cubs au poste de voltigeur Kevin Alcántara arrive !

Les Cubs de Chicago ont chuté un changement de liste surprise Avant le match de ce soir, il a appelé le joueur de champ extérieur Kevin Alcántara pour sa première expérience dans les ligues majeures. Miles Mastrobuoni a été retiré pour faire de la place.

Ce transfert est sans doute moins surprenant après la blessure à la cheville de Seiya Suzuki, même si rien ne laissait présager que les Cubs feraient appel à un autre voltigeur à seulement quatre matchs de la fin de la saison. Faire appel à Alcántara est très amusant.

Kevin Alcántara, qui a rejoint l’organisation en 2021 lors de l’échange d’Anthony Rizzo et qui est considéré comme l’un des 100 meilleurs espoirs du baseball, a gravi les échelons du système de façon constante, atteignant la Triple-A de l’Iowa plus tôt cette année. Le voltigeur de centre de 22 ans et 6’6″ a frappé .278/.353/.428/124 wRC+ entre Double-A et Triple-A, même si vous vous souvenez peut-être que cela inclut le 0-for fou qu’il a dû faire au début de la saison. Après ces 10 premiers jours, il a frappé .297/.371/.459/137 wRC+. Pour ce que ça vaut.

Le joueur de 22 ans est encore largement projetable, car il n’a pas encore pleinement rempli ses fonctions ou n’a pas encore pleinement utilisé ses longs leviers. Les chiffres offensifs sont bons, surtout pour sa combinaison d’âge et de niveau, mais ils ne sont pas époustouflants. Il a un potentiel offensif ÉNORME, mais je m’attends provisoirement à ce qu’il ait besoin d’un peu plus de temps en Triple-A l’année prochaine pour continuer à se développer. Je veux voir ce plafond atteint. Du côté positif, sa défense de champ extérieur est assez bonne et déjà de calibre majeur. Où et comment il s’intégrera à long terme est une question pour un autre jour.

Aujourd’hui, nous allons simplement déguster quelques biscuits. J’espère vraiment que nous pourrons voir un match d’Alcántara.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un échange en face à face avec Seiya Suzuki, je soupçonne que sa cheville a quelque chose à voir avec ce transfert. Les Cubs obtiennent un voltigeur remplaçant pour le moment, mais n’ont pas à mettre Suzuki sur la liste des blessés (ce qui lui enlèverait ainsi la chance de jouer un match à domicile avant la fin de la saison). C’est dommage pour Mastrobuoni, c’est sûr, mais c’est logique.

Quant à la raison pour laquelle c’est Alcántara et non Owen Caissie, je dois croire que la réponse est aussi simple que : Alcántara était déjà sur la liste de 40 joueurs, alors que Caissie n’y était pas. Tous deux devraient être dans le coup l’année prochaine en tant que voltigeurs de profondeur/types de potentiel d’éclosion.