Le futur directeur sportif de l’Ohio State, Ross Bjork, gagnera 2 millions de dollars par an avec un contrat de cinq ans

Onze guerriers a obtenu le contrat de Björk mercredi. La feuille de conditions a révélé que le futur directeur sportif de l’Ohio State avait signé un contrat de cinq ans avec les Buckeyes, qui entrera en vigueur le 1er juillet. Le contrat sera d’une valeur de 2 millions de dollars par an, dont 1,65 million de dollars en salaire de base et 350 000 dollars pour les médias. promotions et relations publiques – ainsi que des bonus et incitations supplémentaires.

À titre de comparaison, l’actuel directeur sportif de l’Ohio State, Gene Smith, gagne actuellement 2,06 millions de dollars par an – 1,58 million de dollars en salaire de base et 480 000 dollars pour les médias, les promotions et les relations publiques – plus des primes et des incitations supplémentaires.

Voici quelques détails du contrat de Bjork :

Bonus et avantages



Allocation d’avantages sociaux : 50 000 $ à utiliser pour une automobile, des services de planification financière, des services de planification fiscale, etc.

50 000 $ à utiliser pour une automobile, des services de planification financière, des services de planification fiscale, etc. Coûts du voyage: 10 000 $ pour qu’un conjoint et d’autres membres de la famille puissent assister à des compétitions sportives à l’extérieur

10 000 $ pour qu’un conjoint et d’autres membres de la famille puissent assister à des compétitions sportives à l’extérieur Récompense de rétention : 500 000 $ pour rester employé dans l’État de l’Ohio et avoir des performances satisfaisantes selon le jugement du président de l’université

Des incitations



Réalisations sportives exceptionnelles



Coupe Capital One – Championne féminine : 50 000 $ pour un classement parmi les 10 premiers, 75 000 $ pour un classement parmi les cinq premiers, 100 000 $ pour un classement à la première place

50 000 $ pour un classement parmi les 10 premiers, 75 000 $ pour un classement parmi les cinq premiers, 100 000 $ pour un classement à la première place Coupe du Réalisateur : 50 000 $ pour un classement parmi les 10 premiers, 75 000 $ pour un classement parmi les cinq premiers, 100 000 $ pour un classement à la première place

50 000 $ pour un classement parmi les 10 premiers, 75 000 $ pour un classement parmi les cinq premiers, 100 000 $ pour un classement à la première place Football: 20 000 $ pour un championnat Big Ten, 35 000 $ pour une apparition en demi-finale du CFP (mais pas en finale), 50 000 $ pour une apparition en finale du CFP

20 000 $ pour un championnat Big Ten, 35 000 $ pour une apparition en demi-finale du CFP (mais pas en finale), 50 000 $ pour une apparition en finale du CFP Basket-ball masculin : 20 000 $ pour avoir remporté le tournoi Big Ten OU remporter le titre de la saison régulière du Big Ten, 15 000 $ pour une apparition dans le tournoi NCAA ou NIT, 25 000 $ pour une apparition dans le Sweet 16, 35 000 $ pour une apparition dans le Final Four, 50 000 $ pour un apparition au championnat national

20 000 $ pour avoir remporté le tournoi Big Ten OU remporter le titre de la saison régulière du Big Ten, 15 000 $ pour une apparition dans le tournoi NCAA ou NIT, 25 000 $ pour une apparition dans le Sweet 16, 35 000 $ pour une apparition dans le Final Four, 50 000 $ pour un apparition au championnat national Basket-ball féminin : 20 000 $ pour avoir remporté le tournoi Big Ten OU remporter le titre de la saison régulière du Big Ten, 15 000 $ pour une apparition dans le tournoi NCAA ou NIT, 25 000 $ pour une apparition dans le Sweet 16, 35 000 $ pour une apparition dans le Final Four, 50 000 $ pour un apparition au championnat national

20 000 $ pour avoir remporté le tournoi Big Ten OU remporter le titre de la saison régulière du Big Ten, 15 000 $ pour une apparition dans le tournoi NCAA ou NIT, 25 000 $ pour une apparition dans le Sweet 16, 35 000 $ pour une apparition dans le Final Four, 50 000 $ pour un apparition au championnat national Autres sports: 10 000 $ pour tout sport de l’État de l’Ohio autre que le football et le basket-ball qui remporte un championnat national

Réalisations académiques exceptionnelles



GPA cumulée : 50 000 $ pour une moyenne GPA de 3,0 à 3,29, 100 000 $ pour une moyenne GPA de 3,3 à 4,0.

50 000 $ pour une moyenne GPA de 3,0 à 3,29, 100 000 $ pour une moyenne GPA de 3,3 à 4,0. Athlètes universitaires : 25 000 $ pour un taux d’athlète-érudit de 60 % ou plus, 35 000 $ pour un taux d’athlète-érudit de 65 % ou mieux, 50 000 $ pour un taux d’athlète-érudit de 70 % ou mieux

25 000 $ pour un taux d’athlète-érudit de 60 % ou plus, 35 000 $ pour un taux d’athlète-érudit de 65 % ou mieux, 50 000 $ pour un taux d’athlète-érudit de 70 % ou mieux Placement étudiant-athlète (taux d’obtention du diplôme) : 25 000 $ pour un placement étudiant-athlète à 85 %, 35 000 $ pour un placement étudiant-athlète à 90 %, 50 000 $ pour un placement étudiant-athlète à 95 %

Avant que Bjork ne devienne directeur sportif de l’Ohio State en juillet, il sera conseiller principal de Gene Smith du 1er mars au 30 juin. Le président de l’Ohio State, Ted Carter, a proposé à Bjork le poste dans une lettre. Onze guerriers obtenu mercredi.

En tant que conseiller principal, Bjork travaillera en étroite collaboration avec Carter et Smith pour s’assurer qu’il effectue une « transition en douceur » vers son nouveau poste de directeur sportif.

“Je suis ravi de vous avoir à bord”, a écrit Carter dans la lettre. “Les responsabilités impliquées dans la direction du département des sports sont importantes et je suis reconnaissant que vous acceptiez de contribuer à une transition en douceur de la direction. Je suis vraiment ravi que vous rejoigniez la famille des Ohio State Buckeyes et je suis convaincu que vous excellerez. dans votre rôle.”

Dans quatre mois en tant que conseiller principal, Bjork gagnera 175 000 $ par mois. L’État de l’Ohio l’indemnisera également pour les frais de déménagement jusqu’à 25 000 $, et il recevra une allocation de subsistance temporaire de 2 500 $ tous les 30 jours jusqu’à ce qu’il établisse une résidence permanente à Columbus.