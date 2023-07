Pour la première fois depuis l’année 2003, un nouveau nom extérieur au traditionnel big 4 du tennis composé de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray sera gravé sur le prestigieux trophée de Wimbledon alors que le jeune Espagnol Carlos Alcaraz a pris le dessus sur le Serbe Djokovic. dans la finale en cinq sets de l’édition 2023 du très convoité Grand Chelem sur gazon au All England Lawn Tennis and Croquet Club.

De nombreux hommes extérieurs aux suspects familiers ont tenté d’atteindre l’immortalité SW19 au cours des deux dernières décennies, pour tomber à l’ultime obstacle à l’un des quatre joueurs qui sont venus définir l’ère moderne dans le sport du tennis.

Mark Philippoussis, Andy Roddick, Tomas Berdych, Milos Raonic, Marin Cilic, Kevin Anderson, Matteo Berrettini et Nick Kyrgios, ont tous tenté de mettre fin à la domination du top 4 sur le croustillant majeur, mais en vain.

Et tout comme il semblait que la tendance existante devait se poursuivre pendant au moins un an de plus grâce à la présence indomptable de Djokovic, 36 ans, qui est également devenu le joueur le plus décoré de l’histoire du tennis masculin avec sa victoire au Roland-Garros 2022, Alcaraz, 20 ans, s’est annoncé au monde de la manière la plus extravagante.

Il est vrai que sa première couronne à Wimbledon n’est pas en fait le premier titre du Grand Chelem d’Alcaraz, puisqu’il a triomphé à Flushing Meadows l’année dernière pour remporter son tout premier trophée majeur. Mais, le trophée remis au vainqueur du All England Championship, ancré dans la tradition et auréolé d’une aura spécifique et unique à SW19, confère au vainqueur un certificat de mérite que personne ne peut remettre en cause.

Alcaraz avait l’air plutôt nerveux lors de son coup lors du premier set de l’affrontement au sommet sur le court central dimanche alors que Djokovic terminait le premier match 6-1, brisant l’Espagnol à deux reprises.

À ce moment, tous les signes pointaient vers Djokovic pour égaliser le décompte de huit titres de Federer à Wimbledon et le décompte de 24 trophées majeurs de Margret Court.

Mais, Alcaraz avait d’autres projets.

Bien qu’il ait été écarté dans le premier set, la jeune star est revenue en force dans le deuxième set en prenant le dessus sur le Serbe sur un bris d’égalité, ce qui en soi semble être un exploit à voir, étant donné la propension de Djokovic à ne jamais abandonner les bris d’égalité. Mais, l’Espagnol a retiré le set du septuple vainqueur SW19 pour prendre le deuxième set et rétablir la parité dans le choc du championnat.

Fort de la confiance qu’il s’est inculqué après avoir tiré le niveau, Alcaraz a démontré sa capacité à mélanger des coups de base à une vitesse vertigineuse avec des gouttes habiles, tenues jusqu’au tout dernier moment, d’une manière brillante et déguisée pour enregistrer un 6- 1 troisième set gagné.

À ce stade, l’Espagnol avait une longueur d’avance, mais Djokovic n’a pas remporté 23 titres majeurs en abandonnant lorsque les chances étaient contre lui. En fait, le Serbe a prospéré sous la pression et son cabinet chargé de trophées en atteste.

Comme le dit le vieil agade, « la pression est un privilège ». Et Djokovic est un brillant exemple de la façon de performer sous une pression immense lors de situations critiques. Le Serbe a remporté le quatrième set 6-3 pour pousser le match dans un cinquième set décisif, convenant à l’ampleur et à l’ampleur de l’affrontement au sommet à SW19.

Alors que le monde retenait son souffle, Alcaraz a gardé son sang-froid pour briser Djokovic au début de la décision et a sauvé tous ses jeux de service pour enregistrer une victoire 6-4 dans le cinquième set, gagnant ainsi le droit de toucher la pièce d’argenterie convoitée au plus grand. de toutes les étapes du circuit de tennis.

Il y avait de la jubilation dans les tribunes et de l’admiration à travers le monde alors que le joueur de 20 ans enfreignait les anciennes normes des deux dernières décennies pour scénariser le début d’un nouveau chapitre à l’AELTC.

Pour mettre les choses en perspective, Alcaraz, né en 2003, n’a jamais vu personne d’autre que le traditionnel top 4 de Federer, Nadal, Djokovic ou Murray soulever le titre immaculé de Wimbledon de son vivant. Jusqu’ici! Maintenant, il peut regarder l’homme qui a changé l’histoire du tennis pour toujours chaque fois qu’il se regarde dans un miroir.