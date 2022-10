Le fusil utilisé lors de récents meurtres par la police ne figure pas sur la liste canadienne des armes à feu interdites

Le type d’arme semi-automatique utilisé lors de la récente fusillade mortelle de deux policiers de l’Ontario a également été utilisé dans une série d’autres attaques meurtrières très médiatisées au Canada, y compris les fusillades de masse de Fredericton en 2018 et les meurtres commis par la chasse à l’homme en Colombie-Britannique. suspects.

Mais le fusil SKS de conception russe n’a pas été ajouté à la liste 2020 des armes interdites du gouvernement fédéral, ce qui soulève des questions quant à la raison pour laquelle il n’a pas été inclus.

“Le SKS, à toutes fins pratiques, est une arme militaire. Il est en fait encore utilisé dans les armées du monde entier”, a déclaré Heidi Rathjen, coordinatrice de Poly Remembers, un groupe de défense des armes à feu créé par les familles de l’École. Victimes du massacre de Polytechnique. “La seule raison pour laquelle il n’a pas été couvert par le mai 2020 [ban] – est parce que ce n’est pas un design moderne. Et c’est ce que nous ressentons comme un critère complètement arbitraire qui n’a aucun sens.”

L’arme a été utilisée le plus récemment dans le meurtre, le 11 octobre, de deux policiers dans une maison juste au nord de Toronto. Mais c’était aussi l’arme utilisée par deux adolescents dans les meurtres du nord de la Colombie-Britannique qui ont fait trois morts et déclenché une chasse à l’homme à l’échelle nationale. De plus, le SKS a été utilisé lors de la fusillade de Fredericton en 2018 qui a fait quatre morts, dont deux policiers.

En 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’interdiction d’environ 1 500 marques et modèles d’armes de qualité militaire et de « style d’assaut » au Canada. Ces modèles comprenaient des fusils M16, AR-10, AR-15. Depuis l’annonce, la liste a été élargie et comprend désormais jusqu’à 2 000 armes, cependant, le SKS n’en fait pas partie.

Aucun mot sur la raison pour laquelle SKS n’est pas inclus dans l’interdiction

Le gouvernement n’a pas donné de raison précise expliquant pourquoi le SKS ne faisait pas partie de l’interdiction.

Selon Sécurité publique Canada, l’interdiction s’applique aux armes à feu semi-automatiques à tir rapide, de conception moderne et disponibles en grande quantité au Canada.

Le nombre exact de fusils SKS au Canada n’est pas connu, mais il y en a probablement au moins un million dans le pays, a déclaré Rod Giltaca, directeur exécutif de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu.

Selon Blake Brown, auteur de Armer et désarmer la nation : une histoire du contrôle des armes à feu au Canada.

Vendredi, lors de l’annonce par le gouvernement fédéral d’un “gel” national de la vente, de l’achat et du transfert d’armes de poing, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, n’a pas dit s’il était prévu d’interdire le fusil SKS.

Au lieu de cela, il a déclaré que le comité permanent de la sécurité publique travaillait actuellement avec toutes les parties pour s’assurer qu’elles avaient “les bonnes politiques en ce qui concerne les fusils d’assaut”.

Un communiqué du bureau de son ministère a simplement indiqué qu’ils examinaient actuellement la liste des armes interdites, mais qu’il était trop tôt pour dire quels ajouts, le cas échéant, seraient apportés à la liste.

Popularité due en partie au coût

Les experts disent que le pistolet est un fusil très populaire au Canada en partie parce qu’il est considéré comme peu coûteux. Un site Web canadien qui vend des armes indique le prix de vente d’un SKS russe à un peu moins de 600 $.

“À une époque, ils étaient extrêmement bon marché et vous aviez des fusils provenant d’anciennes républiques soviétiques et vous pouviez les acheter par caisse”, a déclaré AJ Somerset, expert en armes à feu basé à Windsor, en Ontario.

Le SKS a été développé pour l’armée de l’Union soviétique dans les années 1940, bien qu’il ait ensuite été remplacé par l’AK-47, a déclaré Brown. L’Union soviétique a autorisé d’autres pays à produire le SKS, comme la Chine et l’ex-Yougoslavie, qui ont fabriqué des millions de fusils.

AJ Somerset, un expert en armes à feu de Windsor, en Ontario, montre un fusil SKS. À une certaine époque, dit-il, les fusils provenant des anciennes républiques soviétiques étaient si bon marché qu’ils pouvaient être achetés à la caisse. (Radio-Canada)

De nombreux fusils SKS excédentaires sont allés aux États-Unis dans les années 1980 et beaucoup se sont retrouvés au Canada dans les années 1990, a déclaré Brown.

“Il est très disponible. Donc, pour les personnes qui veulent quelque chose qui ressemble à un fusil d’assaut, le SKS correspond en quelque sorte à la facture.”

Ils ne sont pas non plus soumis à des restrictions, ce qui signifie qu’un individu n’a besoin que d’un permis d’armes à feu ordinaire pour en acheter un.

« Fondamentalement, si vous êtes propriétaire d’armes à feu au Canada et que vous possédez des fusils, vous avez probablement un SKS. Ils sont si courants », a déclaré Somerset.

Giltaca, de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, a déclaré qu’il ne croyait pas que l’accent devrait être mis sur ce type de fusil, mais plutôt sur la violence en général.

“Cela nécessite un dialogue sérieux, pas seulement:” Eh bien, nous allons interdire cette arme “, attendez que plus de violence se produise avec une autre arme à feu, puis interdisez celle-ci.”

Rathjen, le défenseur du contrôle des armes à feu, a convenu que les causes profondes de la violence doivent être traitées.

“Mais jusqu’à ce que cela se produise, gardons les armes mortelles hors des mains des Canadiens ordinaires”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’y avait aucune raison pour que quiconque possède une “arme d’assaut entièrement fonctionnelle”.