Le fusil AR-15 d’un tireur d’école de Floride présenté à ses jurés

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les jurés du procès du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz ont eu leur première vue lundi du fusil de style AR-15 qu’il a utilisé pour assassiner 17 étudiants et membres du personnel il y a quatre ans à Marjory Stoneman Douglas de Parkland High School, regardant attentivement alors qu’il était transporté devant la salle d’audience.

Le procureur principal Mike Satz a sorti le Smith & Wesson semi-automatique noir d’une boîte en carton et l’a porté au sergent du shérif de Broward. Gloria Crespo, qui a déclaré qu’il avait été trouvé sur le palier d’une cage d’escalier au troisième étage. Une vidéo vue par les jurés montrait précédemment que Cruz l’avait placé là avec le gilet de tireur noir qu’il portait avant de fuir l’école.

La défense s’est opposée à l’introduction de l’arme, affirmant sans explication qu’elle manquait de pertinence et était injustement préjudiciable. La défense s’est également opposée à ce que Satz place l’arme sur le sol derrière lui à la vue des jurés au lieu de la placer sur une table de preuves loin d’eux. La juge de circuit Elizabeth Scherer a rejeté les objections.

David S. Weinstein, un avocat de la défense pénale de Miami et ancien procureur qui n’est pas impliqué dans l’affaire, a déclaré que la défense estime que depuis que Cruz a plaidé coupable, l’arme à feu et d’autres preuves telles que la vidéo de surveillance et les photos de scènes de crime ne sont plus pertinentes et servent. pour enflammer les émotions des jurés.

Les procureurs ont fait valoir avec succès que de telles preuves étaient nécessaires pour prouver que les meurtres comprenaient au moins un facteur aggravant, comme avoir été commis de manière cruelle ou odieuse ou lors d’un crime qui a mis en danger la vie de nombreuses personnes.

Crespo a également déclaré que Cruz, alors âgé de 19 ans, avait encore cinq chargeurs d’armes à feu dans le gilet, contenant 160 balles au total. Il avait tiré plus de 100 coups de feu alors qu’il traquait le bâtiment de trois étages pendant sept minutes, tirant dans les couloirs et dans les salles de classe. L’ancien étudiant de Stoneman Douglas, qui avait été expulsé un an plus tôt, a blessé 17 personnes en plus des 14 étudiants et des trois membres du personnel.

À l’intérieur d’une poche de gilet, Cruz, maintenant âgé de 23 ans, avait également une carte d’identité de police que son défunt père avait reçue d’un département de New York. Roger Cruz est mort quand Nikolas Cruz avait 5 ans, succombant à une crise cardiaque devant lui. Les procureurs n’ont pas précisé si Roger Cruz avait été policier ou s’il s’agissait d’un autre type de pièce d’identité.

Les jurés ont également vu des photos prises par Crespo des corps de cinq étudiants et d’un enseignant décédés au troisième étage, tous avec de multiples blessures après avoir été abattus à bout portant. Ceux-ci n’ont pas été montrés à la galerie, où plusieurs parents et membres de la famille étaient assis. La semaine dernière, les jurés ont vu leur première scène de crime graphique et leurs premières photos d’autopsie.

Plus tôt lundi, le jury de sept hommes et cinq femmes et leurs 10 suppléants ont entendu Laura Zecchini, chauffeur d’Uber, que Cruz a embauché pour le conduire à l’école. Elle a dit qu’il avait semblé nerveux pendant le trajet de 13 minutes et qu’il portait une grande mallette de transport noire à parois souples. Cruz a dit à Zecchini qu’il allait à son cours de musique.

Cruz a plaidé coupable en octobre à 17 chefs d’accusation de meurtre au premier degré, de sorte que le jury ne décidera que s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle.

Il s’agit de la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis à avoir été jugée. Neuf hommes armés américains en plus de Cruz qui ont tué au moins 17 personnes sont morts pendant ou immédiatement après leur fusillade, soit par suicide, soit par des tirs de la police. Le suspect dans un 10e, le meurtre de 23 personnes en 2019 dans un Walmart à El Paso, au Texas, attend son procès.

Lorsque les jurés obtiendront finalement l’affaire, probablement en octobre ou novembre, ils voteront 17 fois, une fois pour chacune des victimes, sur l’opportunité de recommander la peine capitale.

Pour chaque condamnation à mort, le jury doit être unanime ou la peine pour cette victime est la perpétuité. Les jurés sont informés que pour voter pour la mort, les circonstances aggravantes de l’accusation pour cette victime doivent, à leur avis, « l’emporter » sur les atténuants de la défense. Un juré peut aussi voter à vie par pitié pour Cruz. Lors de la sélection du jury, les panélistes ont déclaré sous serment qu’ils étaient capables de voter pour l’une ou l’autre des peines.

La rédactrice de l’Associated Press Freida Frisaro à Fort Lauderdale a contribué à ce rapport.

Terry Spencer, l’Associated Press