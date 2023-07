Le furieux Salman Khan s’en prend à ses colocataires pour « manque de moralité », menace de quitter l’émission – Regardez

Mises à jour de Bigg Boss OTT 2 : L’hôte Salman Khan est furieux contre ses colocataires et il s’en prend à tout le monde pour leur comportement « absurde » dans la semaine. Khan interroge le baiser de Jad Hadid-Akanksha Puri pendant la tâche et souligne que la majorité des colocataires manquent de moralité. Salman refuse même d’accepter leurs excuses et menace de quitter le spectacle.

Regardez la promo explosive





Bigg Boss OTT 2 est actuellement diffusé sur Jio Cinema