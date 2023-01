Le furieux Ranbir Kapoor jette le téléphone d’un fan dans une vidéo virale, les internautes l’appellent “gimmick publicitaire”

Les fans cherchent toujours à capturer le moment spécial de rencontrer leurs stars préférées. Les selfies ont remplacé les autographes et les acteurs sont toujours censés poser pour leurs fans avec le sourire. Cependant, même les acteurs ont tendance à manquer de patience et finissent par être vexés par les gestes des fans.

Récemment, une vidéo de Ranbir Kapoor jetant le téléphone de son fan a laissé les internautes perplexes. Viral Bhayani a partagé la bobine sur son Instagram. Selon la vidéo, Ranbir posait avec l’un des fans, et ce dernier essayait d’obtenir un selfie. Les multiples tentatives ont irrité Kapoor, et il a pris le téléphone de son ventilateur et l’a jeté. Le photographe a posté la vidéo avec la légende : “Shocking Ranbir Kapoor jette le téléphone d’un fan !! #RanbirKapoor #Controversy.”

Voici la vidéo







Dès que la vidéo a fait surface, plusieurs internautes l’ont qualifiée d’aperçu publicitaire. Un utilisateur a écrit : “On dirait une annonce”. Un autre utilisateur, “Il veut lui offrir un meilleur téléphone !” Un internaute a déclaré : “Sahi kiya bhai ne itane photo kiyo khincha (il l’a bien fait, pourquoi a-t-il cliqué sur tant de photos).” L’un des internautes a appelé “bhai ad shoot hain bhai ! Légende sahi se dala karo, aise logo ko tromper kiyu karte ho !! et la section des commentaires est également frustrante, personne n’a compris qu’il s’agissait d’un tournage publicitaire (c’est une publicité tirez. Mettez la bonne légende, pourquoi induire les gens en erreur).

Sur le front du travail, Ranbir sera ensuite vu avec Shraddha Kapoor dans Tu Jhoothi ​​Main Makkaar de Luv Ranjan. Il sera également vu dans l’actioner Animal de Sandeep Reddy Vanga. La semaine dernière, la bande-annonce de TJMM est sortie en fanfare. TJMM marquera le retour de Luv Ranjan dans la direction après l’écart de quatre ans. Son dernier réalisateur était le blockbuster de 2018 Sonu Ke Titu Ki Sweety avec Kartik Aaryan, Sunny Singh et Nushrratt Bharuchha. Avant cela, Luv a réalisé Kartik Aaryan dans la série Pyaar Ka Punchnama. Après SKTKS, Luv a même coproduit deux films De De Pyaar De et Malang, tous deux couronnés de succès, ce qui a également ajouté Luv Ranjan comme l’un des producteurs les plus rentables.