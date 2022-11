Le furieux Chris Moyles accuse Boy George de vol alors que les tensions montent dans I’m A Celebrity

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! La star Chris Moyles a ajouté à la montée des tensions dans le camp en accusant Boy George de vol.

L’ancienne star de Radio 1 a été vue en colère ce soir après avoir découvert que sa serviette s’était à nouveau promenée.

TVI

Chris Moyles a confronté ses camarades de camp au sujet du “vol” de sa serviette[/caption] TVI

La star de la radio est convaincue que George est à blâmer[/caption]

Chris, 48 ​​ans, a déclaré que cela s’était produit “trois jours de suite” avant de se précipiter vers le Bush Telegraph.

Une fois loin de ses camarades de camp, Chris a ensuite accusé la pop star des années 80 Boy George, 61 ans, d’avoir volé sa serviette.

Il a déclaré: “Cela me tue, j’aime être aussi propre que possible. Et je suis sale. Je n’aime pas ça. Je pense savoir qui c’est. George.”

Le tempérament de Chris s’était enflammé alors qu’il se promenait dans le camp I’m A Celebrity en Australie à la recherche de sa propre serviette.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ OFFRE AU COMPTANT L’hôte de GMB révèle qu’il a refusé une “offre à sept chiffres” pour jouer dans I’m A Celebrity ALESHE DE CELA, S’IL VOUS PLAÎT Les fans de I’m A Celeb accusent Babatunde de “toujours rabaisser son camarade de camp”

Il s’est plaint aux célébrités : « Les gars, avec le risque de passer pour un germaphobe avec des problèmes de propreté, y a-t-il une chance que quand je sèche ma serviette et que j’aille la chercher le lendemain, elle soit toujours là ?

“Trois jours de suite et je vais le chercher et ce n’est pas là.

“Même si je vous aime vraiment, vraiment, je ne veux pas sécher mon corps avec la puanteur de vos couilles.”

Ignorant que Chris le tenait mentalement pour responsable, George suggéra utilement : “Ils auraient dû graver nos noms sur les serviettes.”





Les fans se sont retrouvés à rire des scènes tendues, beaucoup partageant leurs réflexions sur Twitter.

L’un d’eux a tweeté: “Après des jours de “méditation” de Boy George, Chris Moyles a réalisé ce qu’il scandait” TOOK YOUR TOWEL “.”

Un autre a ajouté: “Et maintenant, nous avons un porte-serviettes!”

Et un troisième intervint : « Pourquoi voudriez-vous utiliser la serviette de quelqu’un d’autre ? Cela a été autour de leurs bits? Brut!”

Le chef du camp, Matt Hancock, a discuté des tensions croissantes concernant la serviette manquante de Chris dans le Bush Telegraph.

Le député a déclaré : « En tant que chef de camp, c’est quand il y a un problème, juste essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C’est un camp heureux et je veux qu’il en reste ainsi.

Je suis une célébrité 2022 – voici tout ce que vous devez savoir Où est filmé I’m A Celebrity 2022 ?

Comment voter sur I’m A Celebrity

Où habitent Ant et Dec ?

I’m A Celebrity line up – rencontrez tous les candidats

Qui est Boy George ?

Tout sur Sue Cleaver

Owen Warner, candidat à I’m A Celebrity, a expliqué

Tout savoir sur la footballeuse anglaise Jill Scott

Qui est Chris Moyles ?

Mike Tindall, membre de la famille royale, a expliqué

Tout sur l’ancien Strictly bad boy Seann Walsh

La toute première star de Love Island, Olivia Attwood, entre dans la jungle

Tout sur Charlène White

Qui est la star de Googlebox, Babatunde Aleshe ?

Scarlette Douglas de A Place in the Sun rejoint le casting

La star de Coronation Street, Sue Cleaver, a quant à elle trouvé une solution.

“Je pense que nous comptons toutes les serviettes, puis nous aurons un lavage massif de toutes les serviettes aujourd’hui, puis nous les redistribuerons”, a-t-elle déclaré à Chris.

Il a répondu : “Oh non, ça ne justifie pas ça, c’est trop.”

En savoir plus sur le soleil MAE-PAR BÉBÉ Molly Mae, enceinte, révèle le nom de son petit garçon et celui de Tommy Fury DOUBLEZ VOTRE ARGENT Pressé les Britanniques en ligne pour un coup de pouce jusqu’à 1 100 £ dans le cadre du plan budgétaire de Sunak

Mais Matt a dit : “Je pense que c’est une très bonne idée.”

Le comédien Seann Walsh a ensuite confirmé : “Le leader a parlé.”

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! regardez le prochain épisode en direct demain à 21h00 (mercredi) sur ITV1 et ITV Hub