Le Fujifilm X100VI change la photographie et je comprends maintenant pourquoi

Je n’ai jamais compris pourquoi le Fujifilm X100VI est si populaire, surtout compte tenu de son aspect terne sur le papier. Après l’avoir utilisé pendant quelques mois, je comprends désormais parfaitement pourquoi cet appareil photo est toujours en rupture de stock partout. La réponse n’est pas celle à laquelle vous vous attendriez.

En tant que photographe paysagiste à plein temps, l’idée d’acheter le Fujifilm X100VIqui coûte plus de 1 500 $, était incroyable. C’est un appareil photo à objectif fixe qui est sans doute bien pire que quelque chose comme mon Canon R5. En plus de cela, il existe de nombreuses autres options avec de meilleures spécifications, alors pourquoi diable tout le monde achète-t-il cet appareil photo ?

La réponse m’est venue après l’avoir utilisé, et c’est l’expérience. Cet appareil photo a défini une toute nouvelle génération de photographie au cours des dernières années. Il s’agit en fait moins de cet appareil photo, le Fujifilm X100VI, que de ce qu’il représente : un appareil photo qui existe pour l’expérience. Vous pouvez le regrouper dans la résurgence du cinéma, l’essor de la photographie de rue ou simplement un appareil photo que beaucoup de gens cherchent à utiliser sans nécessiter de montage.

Dans la vidéo, je vous montre plus de 70 images sans retouche. Non, sérieusement, je n’ai même pas corrigé les lignes d’horizon. Je n’ai jamais tourné en JPEG de toute ma carrière et j’ai abordé l’utilisation de cet appareil photo d’une manière complètement différente de celle que j’ai utilisée dans le passé. Honnêtement, c’était une telle joie à utiliser et cela a véritablement revitalisé mon plaisir de la photographie à bien des égards.